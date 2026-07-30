"Ее больше нет". В США сделали тревожное заявление о России

"Отрезвляющая правда заключается в том, что Россия побеждает в этой войне, а благосклонности Москвы к Вашингтону больше нет", — написал он в соцсети X .

"Вместо этого она стала кладбищем из-за истощения военного состава и количества вооружения", — подчеркнул он.

На прошлой неделе министр иностранных дел России и госсекретарь США встретились в Маниле. Сергей Лавров подтвердил приверженность России урегулированию на основе предложений, выдвинутых на Аляске в 2025-м. Марко Рубио же считает, что для этого нужны новые идеи и предложения.