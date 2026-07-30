Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Россия одерживает победу в украинском конфликте.
- Макгрегор отметил, что НАТО не смогла добиться деэскалации в конфликте с Россией и это серьезно ударило по Украине.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия одерживает победу в украинском конфликте, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
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"Отрезвляющая правда заключается в том, что Россия побеждает в этой войне, а благосклонности Москвы к Вашингтону больше нет", — написал он в соцсети X.
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"Вместо этого она стала кладбищем из-за истощения военного состава и количества вооружения", — подчеркнул он.
На прошлой неделе министр иностранных дел России и госсекретарь США встретились в Маниле. Сергей Лавров подтвердил приверженность России урегулированию на основе предложений, выдвинутых на Аляске в 2025-м. Марко Рубио же считает, что для этого нужны новые идеи и предложения.