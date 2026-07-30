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"Ее больше нет". В США сделали тревожное заявление о России - РИА Новости, 30.07.2026
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08:59 30.07.2026 (обновлено: 15:10 30.07.2026)
"Ее больше нет". В США сделали тревожное заявление о России

Макгрегор: Россия побеждает в конфликте на Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги России на фоне Спасской башни
Флаги России на фоне Спасской башни - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаги России на фоне Спасской башни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Россия одерживает победу в украинском конфликте.
  • Макгрегор отметил, что НАТО не смогла добиться деэскалации в конфликте с Россией и это серьезно ударило по Украине.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Россия одерживает победу в украинском конфликте, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
«

"Отрезвляющая правда заключается в том, что Россия побеждает в этой войне, а благосклонности Москвы к Вашингтону больше нет", — написал он в соцсети X.

Макгрегор также отметил, что НАТО не смогла добиться деэскалации в конфликте с Россией, что серьезно ударило по Украине.
«
"Вместо этого она стала кладбищем из-за истощения военного состава и количества вооружения", — подчеркнул он.
На прошлой неделе министр иностранных дел России и госсекретарь США встретились в Маниле. Сергей Лавров подтвердил приверженность России урегулированию на основе предложений, выдвинутых на Аляске в 2025-м. Марко Рубио же считает, что для этого нужны новые идеи и предложения.
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