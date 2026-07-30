Иностранца, опубликовавшего видео с ПВО, выдворят из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Полицейские нашли в интернете видео с установкой ПВО.

Впоследствии ролик опубликовали на украинском интернет-ресурсе.

Иностранца, сделавшего запись, привлекли к административной ответственности.

После истечения срока наказания его выдворят из России.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Иностранца, опубликовавшего в соцсетях видео с ПВО Минобороны РФ, выдворят из России, сообщили в МВД РФ.

В ведомстве сообщили, что полицейские в интернете нашли видеозапись, на которой видно установку ПВО Минобороны РФ. Этот ролик был опубликован на украинском интернет-ресурсе.

"Оперативники установили личность того, кто снял видео и разместил его на личной странице в социальной сети, открытой для общего доступа. Им оказался гражданин одного из государств Центральной Азии , временно проживающий в нашей стране", - говорится в сообщении

Иностранец привлечен к административной ответственности и арестован.