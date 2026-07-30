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Иностранца, опубликовавшего видео с ПВО, выдворят из России - РИА Новости, 30.07.2026
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18:24 30.07.2026
Иностранца, опубликовавшего видео с ПВО, выдворят из России

Гражданина страны Центральной Азии выдворят из России за публикацию с ПВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полицейские нашли в интернете видео с установкой ПВО.
  • Впоследствии ролик опубликовали на украинском интернет-ресурсе.
  • Иностранца, сделавшего запись, привлекли к административной ответственности.
  • После истечения срока наказания его выдворят из России.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Иностранца, опубликовавшего в соцсетях видео с ПВО Минобороны РФ, выдворят из России, сообщили в МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что полицейские в интернете нашли видеозапись, на которой видно установку ПВО Минобороны РФ. Этот ролик был опубликован на украинском интернет-ресурсе.
"Оперативники установили личность того, кто снял видео и разместил его на личной странице в социальной сети, открытой для общего доступа. Им оказался гражданин одного из государств Центральной Азии, временно проживающий в нашей стране", - говорится в сообщении.
Иностранец привлечен к административной ответственности и арестован.
"После истечения срока административного наказания в отношении задержанного будут проведены мероприятия по выдворению с территории России", - говорится в сообщении.
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