В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива и газойля

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России ввело запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойля до 1 сентября 2026 года.
- С 1 августа по 31 января 2027 года будет действовать временный запрет на экспорт топлива, при этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на топливо, вывозимое непосредственными производителями, а также разрешен вывоз в рамках международных соглашений и для гуманитарной помощи.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Запрет для производителей на экспорт из РФ дизельного, судового топлива и газойля действует до 1 сентября 2026 года, сообщило правительство России.
Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года.
"При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства", - говорится в сообщении.