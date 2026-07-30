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В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива и газойля - РИА Новости, 30.07.2026
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17:05 30.07.2026
В России продлили запрет на экспорт дизельного топлива и газойля

Запрет на экспорт из РФ дизтоплива для производителей действует до 1 сентября

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабота АЗС в Москве
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© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России ввело запрет на экспорт дизельного, судового топлива и газойля до 1 сентября 2026 года.
  • С 1 августа по 31 января 2027 года будет действовать временный запрет на экспорт топлива, при этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на топливо, вывозимое непосредственными производителями, а также разрешен вывоз в рамках международных соглашений и для гуманитарной помощи.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Запрет для производителей на экспорт из РФ дизельного, судового топлива и газойля действует до 1 сентября 2026 года, сообщило правительство России.
Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа по 31 января 2027 года.
"При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства", - говорится в сообщении.
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