Краткий пересказ от РИА ИИ Россия призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на базу отдыха в Кирилловке.

В результате атаки погибли 12 человек, включая четверых детей.

За последние семь дней от обстрелов пострадали более 490 мирных жителей: свыше 430 ранены, 57 погибли, среди пострадавших есть несовершеннолетние.

ВЕНА, 30 июл - РИА Новости. Россия призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на базу отдыха в Кирилловке, где погибли 12 человек, включая четверых детей, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат отметил, что за последние семь дней от обстрелов украинских нацистов пострадали более 490 мирных жителей: ранены свыше 430 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 57, среди которых семь детей. По его словам, "наиболее лицемерное преступление" произошло в ночь на 25 июля, когда украинские дроны атаковали семейную базу отдыха в Кирилловке Запорожской области.

"Двенадцать человек погибли, среди них четверо детей. Пострадали 19 человек, детей в их числе пятеро. Требуем от швейцарского председательства и профильных структур ОБСЕ осудить этот очередной теракт киевского режима против мирного населения", - сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.