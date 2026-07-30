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Полянский призвал ОБСЕ осудить атаку ВСУ на базу отдыха в Кирилловке - РИА Новости, 30.07.2026
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16:38 30.07.2026
Полянский призвал ОБСЕ осудить атаку ВСУ на базу отдыха в Кирилловке

Полянский призвал ОБСЕ осудить украинскую атаку на базу отдыха в Кирилловке

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на базу отдыха в Кирилловке.
  • В результате атаки погибли 12 человек, включая четверых детей.
  • За последние семь дней от обстрелов пострадали более 490 мирных жителей: свыше 430 ранены, 57 погибли, среди пострадавших есть несовершеннолетние.
ВЕНА, 30 июл - РИА Новости. Россия призвала ОБСЕ осудить атаку ВСУ на базу отдыха в Кирилловке, где погибли 12 человек, включая четверых детей, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Дипломат отметил, что за последние семь дней от обстрелов украинских нацистов пострадали более 490 мирных жителей: ранены свыше 430 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, погибли 57, среди которых семь детей. По его словам, "наиболее лицемерное преступление" произошло в ночь на 25 июля, когда украинские дроны атаковали семейную базу отдыха в Кирилловке Запорожской области.
"Двенадцать человек погибли, среди них четверо детей. Пострадали 19 человек, детей в их числе пятеро. Требуем от швейцарского председательства и профильных структур ОБСЕ осудить этот очередной теракт киевского режима против мирного населения", - сказал Полянский на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Мероприятие проходит в закрытом для прессы режиме. Текст выступления российского дипломата имеется в распоряжении РИА Новости.
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