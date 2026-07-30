Медведев рассказал, чем закончится СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведев заявил, что СВО закончится победой России.
- По словам Медведева, после окончания СВО потребуется переток людей между секторами и диверсификация.
- Медведев считает, что после окончания СВО необходимо будет внедрять военные технологии, в частности беспилотники, в гражданский сектор.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. СВО, безусловно, закончится победой России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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"Мы все равно должны думать о будущем. Потому что, когда закончится конфликт, а он, безусловно, закончится и закончится нашей победой, нам все равно придется осуществлять некий переток людей из одного сектора в другой и проводить диверсификацию. И это точно необходимо будет", - сказал Медведев.
По его словам, после окончания СВО в гражданский сектор также необходимо будет внедрять и существующие военные технологии, в частности беспилотники, потому что большое количество секторов экономики требуют их использования в обычной жизни.
"Это и есть будущее вот такого рода перетоков между гражданским сектором и оборонно-промышленным комплексом. И это будет очень полезно для страны", - добавил председатель "Единой России".
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