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Медведев рассказал, чем закончится СВО - РИА Новости, 30.07.2026
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Медведев рассказал, чем закончится СВО

Медведев: СВО, безусловно, закончится победой России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума "Гвардейск"
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума Гвардейск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с участниками молодежного форума "Гвардейск"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев заявил, что СВО закончится победой России.
  • По словам Медведева, после окончания СВО потребуется переток людей между секторами и диверсификация.
  • Медведев считает, что после окончания СВО необходимо будет внедрять военные технологии, в частности беспилотники, в гражданский сектор.
КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. СВО, безусловно, закончится победой России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг прибыл на площадку молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области, недалеко от города Ржев.
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"Мы все равно должны думать о будущем. Потому что, когда закончится конфликт, а он, безусловно, закончится и закончится нашей победой, нам все равно придется осуществлять некий переток людей из одного сектора в другой и проводить диверсификацию. И это точно необходимо будет", - сказал Медведев.
По его словам, после окончания СВО в гражданский сектор также необходимо будет внедрять и существующие военные технологии, в частности беспилотники, потому что большое количество секторов экономики требуют их использования в обычной жизни.
"Это и есть будущее вот такого рода перетоков между гражданским сектором и оборонно-промышленным комплексом. И это будет очень полезно для страны", - добавил председатель "Единой России".
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