Краткий пересказ от РИА ИИ Медведев заявил, что СВО закончится победой России.

По словам Медведева, после окончания СВО потребуется переток людей между секторами и диверсификация.

Медведев считает, что после окончания СВО необходимо будет внедрять военные технологии, в частности беспилотники, в гражданский сектор.

КОКОШКИНО (Тверская область), 30 июл - РИА Новости. СВО, безусловно, закончится победой России, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Медведев в четверг прибыл на площадку молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области, недалеко от города Ржев

"Мы все равно должны думать о будущем. Потому что, когда закончится конфликт, а он, безусловно, закончится и закончится нашей победой, нам все равно придется осуществлять некий переток людей из одного сектора в другой и проводить диверсификацию. И это точно необходимо будет", - сказал Медведев.

По его словам, после окончания СВО в гражданский сектор также необходимо будет внедрять и существующие военные технологии, в частности беспилотники, потому что большое количество секторов экономики требуют их использования в обычной жизни.