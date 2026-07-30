Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия не занимается отменами в культуре, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.
- По словам Ямпольской, в России ничего не будет отменяться и запрещаться, если нет нарушений закона.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия не занимается отменами в культуре в отличие от других стран мира, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
"Россия вообще отменами (в культуре - ред.) не занимается. И в этом наше отличие от стран, которые, не располагая богатой собственной культурой, все время пытаются отменять великую русскую культуру. Русскую в широком смысле слова, всю нашу многонациональную культуру российскую", - сказала Ямпольская журналистам.
Она добавила, что если речь не идет о нарушениях закона, в России никогда и ничего отменяться и запрещаться не будет.
"У нас все делается только по закону", - подчеркнула Ямпольская.
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