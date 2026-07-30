Рейтинг@Mail.ru
Россия не занимается отменами культур, заявила Ямпольская - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:22 30.07.2026
Россия не занимается отменами культур, заявила Ямпольская

Ямпольская: Россия не занимается отменами культур в отличие от других стран

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Елена Ямпольская. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не занимается отменами в культуре, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская.
  • По словам Ямпольской, в России ничего не будет отменяться и запрещаться, если нет нарушений закона.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Россия не занимается отменами в культуре в отличие от других стран мира, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
"Россия вообще отменами (в культуре - ред.) не занимается. И в этом наше отличие от стран, которые, не располагая богатой собственной культурой, все время пытаются отменять великую русскую культуру. Русскую в широком смысле слова, всю нашу многонациональную культуру российскую", - сказала Ямпольская журналистам.
Она добавила, что если речь не идет о нарушениях закона, в России никогда и ничего отменяться и запрещаться не будет.
"У нас все делается только по закону", - подчеркнула Ямпольская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Россия забрала у Европы самое ценное
26 апреля, 08:00
 
КультураРоссияЕлена Ямпольская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала