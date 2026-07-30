Россия не признала расширение границ континентального шельфа со стороны США

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская делегация на 31-й сессии ассамблеи МОМД не признала одностороннее расширение США границ континентального шельфа.

Москва призвала Вашингтон присоединиться к конвенции ООН по морскому праву.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская делегация на 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД) не признала одностороннее расширение США границ континентального шельфа, следует из заявления делегации РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

В 2023 году США односторонне объявили о расширении своего континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, ратифицированной большинством государств, установление границ континентального шельфа за пределы стандартной 200-мильной зоны требует получения рекомендаций на эту тему от Комиссии по границам континентального шельфа.

"Российская Федерация не признает установленные в 2023 году Вашингтоном в одностороннем порядке внешние границы "расширенного" шельфа из-за несоответствия этого шага сформировавшейся международной практике и несоблюдения соответствующих процедур. Возможные односторонние действия США по разработке морского дна в указанных пределах полагаем недопустимыми", - гласит заявление российской делегации.

Российская делегация на сессии также призвала США присоединиться к конвенции ООН по морскому праву.