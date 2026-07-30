Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" показал циклон, принесший непогоду в Московский регион - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 30.07.2026
"Роскосмос" показал циклон, принесший непогоду в Московский регион

"Роскосмос" показал фото накрывшего Московский регион циклона

© Фото : Роскосмос/TelegramЦиклон, принесший непогоду в Московский регион
Циклон, принесший непогоду в Московский регион - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Роскосмос/Telegram
Циклон, принесший непогоду в Московский регион
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Роскосмос" показал снимки циклона, который принес непогоду в Московский регион.
  • Кадры сделаны спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М".
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Снимки из космоса циклона, который принес непогоду в Московский регион, опубликованы в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".
"На этой неделе московский регион охватил мощный циклон, принесший в город ливни, грозы и град", - говорится в подписи к фотографиям, сделанным спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М".
Москва - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Синоптик рассказал, каким будет август в Москве
29 июля, 19:31
 
РоскосмосОбществоКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала