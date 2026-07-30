"Роскосмос" показал циклон, принесший непогоду в Московский регион

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Роскосмос" показал снимки циклона, который принес непогоду в Московский регион.
- Кадры сделаны спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М".
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Снимки из космоса циклона, который принес непогоду в Московский регион, опубликованы в Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".
"На этой неделе московский регион охватил мощный циклон, принесший в город ливни, грозы и град", - говорится в подписи к фотографиям, сделанным спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М".
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