В Курганской области объявили режим беспилотной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курганской области объявили режим "Беспилотная опасность".
- Жителям рекомендуется укрыться в помещениях без окон до получения информации об устранении опасности.
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили в Курганской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В Курганской области объявлен режим "Беспилотная опасность", работают дежурные службы и силовые ведомства", - говорится в сообщении.
ГУМЧС рекомендует жителям укрыться в помещениях без окон и находиться там до получения информации об устранении опасности.
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