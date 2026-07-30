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В Курганской области объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 30.07.2026
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11:04 30.07.2026
В Курганской области объявили режим беспилотной опасности

На территории Курганской области объявили режим беспилотной опасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Курганской области объявили режим "Беспилотная опасность".
  • Жителям рекомендуется укрыться в помещениях без окон до получения информации об устранении опасности.
ЧЕЛЯБИНСК, 30 июл - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили в Курганской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
Курганской области объявлен режим "Беспилотная опасность", работают дежурные службы и силовые ведомства", - говорится в сообщении.
ГУМЧС рекомендует жителям укрыться в помещениях без окон и находиться там до получения информации об устранении опасности.
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