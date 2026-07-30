Первый в 2026 году субсидируемый рейс по СМП выходит из Архангельска

АРХАНГЕЛЬСК, 30 июл – РИА Новости. Первый в этом году субсидируемый каботажный рейс по Северному морскому пути отправляется в четверг из Архангельска в Певек со стройматериалами, продуктами и грузами первой необходимости, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Из порта Архангельск сегодня отправится судно, которое выполнит первый в этом году субсидируемый каботажный рейс по Северному морскому пути... На борту – строительные материалы, оборудование, продукты и грузы первой необходимости для жителей Чукотки", - написал Цыбульский в своем канале в "Макс", добавив, что такие рейсы позволяют перевозить продукцию по льготным тарифам морского фрахта, выстраивать устойчивую логистику и эффективнее использовать потенциал СМП.

Губернатор уточнил, что в 2026 году победителем отбора Минвостокразвития по организации субсидируемых перевозок стало ОАО "Северное морское пароходство". Компания планирует выполнить не менее трех субсидируемых рейсов в Певек в период с 2026 по 2028 год.

Как отметил генеральный директор ОАО "Северное морское пароходство" Андрей Кривоносов, которого цитирует пресс-служба правительства, проект имеет важное значение как для развития грузопотока по Северному морскому пути, так и для обеспечения доступности товаров для жителей арктических территорий.

"Государство обеспечивает увеличение грузопотока по Северному морскому пути. При этом конечная цель проекта – снижение стоимости товаров, которые получает потребитель в Чукотском автономном округе. Это пример эффективного взаимодействия государственных структур и бизнеса, позволяющего совместно решать задачи по поддержке населения, проживающего на труднодоступных территориях нашей страны", – уверен Кривоносов.

С начала действия меры поддержки Минвостокразвития России этот субсидируемый рейс станет уже четвертым, отправленным из Архангельска. Ранее из порта было выполнено три таких рейса.

ОАО "Северное морское пароходство" суммарно получит на организацию субсидируемых перевозок по СМП 244,3 миллиона рублей. По условиям субсидирования в 2026 году предусмотрен минимум один рейс. При наличии достаточной грузовой базы возможно выполнение дополнительного рейса.