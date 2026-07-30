России не составит труда заместить армянские поставки, заявил Решетников

«

"В совокупном товарообороте России с миром доля Армении не превышает 0,9%. Для других стран ЕАЭС этот показатель – еще ниже (для Белоруссии – 0,3%, Казахстана – 0,05%, Киргизии – 0,02%). Для нас не составит труда заместить армянские поставки", - сказал глава Минэкономразвития журналистам.