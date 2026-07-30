России не составит труда заместить армянские поставки, заявил Решетников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что доля Армении в совокупном товарообороте России не превышает 0,9%, и Россия сможет заместить поставки армянских товаров.
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз.
- Более 80% традиционного армянского экспорта — продовольствия, сельхозтоваров и алкоголя — поставляется в страны ЕАЭС.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. России не составит труда заместить поставки армянских товаров на свой рынок - доля Армении в совокупном товарообороте не превышает 0,9%, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны. Как сообщили в пресс-службе армянского кабмина, Пашинян допустил проведение референдума по вступлению в ЕС после официальной заявки в Евросоюз. Ранее Путин отмечал, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению.
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"В совокупном товарообороте России с миром доля Армении не превышает 0,9%. Для других стран ЕАЭС этот показатель – еще ниже (для Белоруссии – 0,3%, Казахстана – 0,05%, Киргизии – 0,02%). Для нас не составит труда заместить армянские поставки", - сказал глава Минэкономразвития журналистам.
Одновременно более 80% традиционного армянского экспорта - продовольствия, сельхозтоваров и алкоголя - поставляется в страны ЕАЭС, указал также Решетников.