Решетников напомнил Армении о преимуществах от членства в ЕАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ Максим Решетников напомнил о преимуществах, которые получает экономика Армении от членства в ЕАЭС и торговли с Россией.

Армения является членом ЕАЭС с 2015 года, и за это время ее экспорт в страны ЕАЭС вырос более чем в 13 раз.

Более 80% традиционного армянского экспорта — продовольствия, сельхозтоваров и алкоголя — поставляется в страны ЕАЭС.

Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров, что значительно ниже европейских цен.

По экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС, ее экспорт в страны Союза снизится более чем на 60%.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников напомнил о значимых преимуществах, которые получает экономика Армении от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и торговле с Россией, комментируя слова премьер-министра Армении Николы Пашиняна о Южно-Кавказской железной дороге (ЮКЖД).

Пашинян в четверг не исключил, что вопрос, касающийся управления железными дорогами страны армянской "дочкой" РЖД , может дойти до арбитража. Армения в 2008 году передала железнодорожную инфраструктуру в концессию "дочке" РЖД - "Южно-Кавказской железной дороге". В феврале Пашинян заявил, что страна, имеющая дружественные отношения и с РФ, и с Арменией, могла бы купить право концессионного управления железными дорогами страны.

"Заявления премьер-министра Армении о Южно-Кавказской железной дороге - повод напомнить о значимых преимуществах, которые получает экономика этой страны благодаря участию в ЕАЭС в целом и торговле с Российской Федерацией, в частности", - сказал Решетников.

По словам Решетникова, Армения является членом ЕАЭС с 2015 года и благодаря участию в объединении – армянские товары, соответствующие установленным в ЕАЭС требованиям – получают беспрепятственный доступ на рынки России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. "За время участия в ЕАЭС армянский экспорт в страны ЕАЭС (c 2015 по 2025 год) вырос более чем в 13 раз – с 240 миллионов до 3,2 миллиарда долларов США", - отметил министр.

Он указал, что более 80% традиционного армянского экспорта - продовольствия, сельхозтоваров и алкоголя - поставляется в страны ЕАЭС. Интеграция в Союз защищает армянских производителей: благодаря единым требованиям к качеству и логистике эти товары остаются востребованными внутри Союза. При этом выход на альтернативные рынки требует долгой перестройки производственных цепочек и несет высокие коммерческие риски.

"Однако если оценивать эти поставки с точки зрения экономического влияния на рынки остальных стран Союза – их значение нельзя назвать существенным. В совокупном товарообороте России с миром – доля Армении не превышает 0,9%. Для других стран ЕАЭС этот показатель – еще ниже (для Белоруссии – 0,3%, Казахстана – 0,05%, Киргизии – 0,02%). Для нас не составит труда заместить армянские поставки", - подчеркнул Решетников.

При этом ЕАЭС является не только ключевым рынком сбыта, но и главным поставщиком основных видов ресурсов для армянской экономики, продолжил министр. "В рамках Общего рынка газа Союза Россия поставляет в Армению газ по цене 177,5 доллара за тысячу кубометров. А если сравнить цену с актуальными "европейскими" ценами на газ, превышающими сегодня 600 долларов за тысячу кубометров – иначе чем субсидированием это назвать нельзя. Эта сумма составляет около 1 долларов в год. Вряд ли кто-нибудь за пределами Союза сможет предложить Армении такие условия", - пояснил глава Минэкономразвития России.

"Поэтому говоря о вступлении в Европейский союз, поисках каких-то "альтернатив" ЕАЭС – нужно учитывать в первую очередь экономическую картину "на земле". По экспертным оценкам, если Армения лишится доступа к рынку ЕАЭС в качестве полноправного члена организации – ее экспорт в страны Союза снизится более чем на 60%. Это произойдет за счет восстановления таможенного и иных видов контроля на границе, прекращения автоматического признания армянских документов на товары и роста логистических издержек. А благодаря пониженным пошлинам (30%) на газ – Армения экономит 120 миллионов долларов ежегодно. Это – реальная альтернатива членству Армении в ЕАЭС, последствия тех решений, о которых руководство Армении открыто заявляет", - продолжил Решетников.

В этой же логике, считает он, нужно рассматривать ситуацию с ЮКЖД. "Это – не "бесплатный" актив российской компании, а предприятие, в которое мы уже проинвестировали более 30 млрд рублей, закупили новый подвижной состав и развиваем инфраструктуру на основе контрактных обязательств. Если эти обязательства будут в одностороннем порядке пересмотрены, а нашему инвестору будет нанесен ущерб – у нас будут основания требовать его компенсации. Постановка вопроса о том, что Россия в такой ситуации должна что-то доплачивать Армении – безосновательна", - сказал российский министр.

При этом ЕАЭС успешно развивается, и с экономической точки зрения тезис о том, что без Армении не будет Союза – является, мягко говоря, преувеличением, подчеркнул Решетников.