Американский самолет-разведчик второй день кружит у границ России

Краткий пересказ от РИА ИИ Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II второй день подряд совершает полет вдоль российской границы над акваторией Черного моря.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик в четверг второй день подряд совершает полет вдоль российской границы над акваторией Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с авиабазы "Михаил Когэлничану" в Румынии до 9.00 мск, где он базируется, и долетел до Сочи и обратно, после чего зашел уже на второй круг. Днем ранее он вылетел в то же время и шел по тому же маршруту.

Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.

Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.