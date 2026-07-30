Американский самолет-разведчик второй день кружит у границ России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II второй день подряд совершает полет вдоль российской границы над акваторией Черного моря.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американский самолет-разведчик в четверг второй день подряд совершает полет вдоль российской границы над акваторией Черного моря, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название ARTEMIS II.
Согласно открытым данным, всего по заказу Пентагона было сделано две таких машины. Вторая была выпущена в конце 2022 года. Они предназначены прежде всего для перехвата, записи и расшифровки данных на большом расстоянии.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.