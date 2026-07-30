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Для затяжной войны. На какое оружие решил сделать ставку Пентагон - РИА Новости, 30.07.2026
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08:00 30.07.2026 (обновлено: 08:03 30.07.2026)

Для затяжной войны. На какое оружие решил сделать ставку Пентагон

© Фото : US Air ForceАмериканские военные на авиабазе Муваффак Салти в Иордании
Американские военные на авиабазе Муваффак Салти в Иордании - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : US Air Force
Американские военные на авиабазе Муваффак Салти в Иордании
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Министерство войны поручило промышленности в кратчайшие сроки разработать дешевую альтернативу дорогостоящим высокоточным средствам поражения. В Пентагоне признали: массовое применение ракет JASSM, Tomahawk и других слишком обременительно для бюджета, а темпы расходования оружия превышают возможности ВПК по воспроизводству. О том, как американцы собираются решить эту проблему, — в материале РИА Новости.

Три месяца

В ходе конфликта с Ираном США израсходовали более 850 крылатых ракет Tomahawk — около 30 процентов довоенного арсенала. Стоимость одной — порядка 1,8 миллиона долларов. В Пентагоне подсчитали сумму, сравнили с достигнутыми результатами и серьезно задумались. Если боевые действия затянутся, можно остаться без основной и самой массовой крылатой ракеты.
© U.S. Navy photoЗапуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© U.S. Navy photo
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
В итоге объявили конкурс на разработку дешевых и массовых дальнобойных ударных систем GBAM (Ground-Based Affordable Mass). Требования довольно жесткие. Система наземного запуска, дальность — 1100 километров, от 15 до 45 килограммов полезной нагрузки, способность действовать в условиях радиоэлектронной борьбы и без спутниковой навигации. Плюс автономное наведение, автоматическое распознавание целей. И главное: стоимость не больше 250 тысяч долларов за единицу, темпы производства — минимум 100 систем в месяц.
В официальном сообщении военного ведомства поясняется: смысл инициативы GBAM — не заменить, но дополнить дорогостоящую "высокоточку" доступными масштабируемыми боеприпасами дальнего действия, "обеспечить командиров возможностью поражать более широкий круг целей, поддерживая оперативный темп в затяжном конфликте".
© REUTERS / U.S. Central CommandАмериканские военные наносят удар по Ирану
Американские военные наносят удар по Ирану - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© REUTERS / U.S. Central Command
Американские военные наносят удар по Ирану
Подрядчики, прошедшие предварительный отбор, должны построить летный прототип и продемонстрировать его на государственном испытательном полигоне в ноябре. Каждый получит по 250 тысяч долларов, а лучшим участникам второго этапа выделят до пяти миллионов для немедленного изготовления опытных образцов для войсковых испытаний.

Трудности проекта

Ракета или беспилотник — выбирать разработчикам. Сроки предельно сжатые — три месяца на разработку и год-полтора для запуска в массовое производство. Еще сложность: американская дальнобойная "высокоточка" всегда полагалась на спутниковую навигацию, а инерциальное наведение на больших дистанциях при отсутствии сигнала GPS не отличается особой меткостью.
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Кроме того, стоимость до 250 тысяч долларов за единицу сильно осложняет выбор материалов, двигателя и прочего. От компаний требуют создать новые производственные мощности. Но быстро построить сборочную линию непросто даже гигантам ВПК. А при массовом выпуске важна одинаковая надежность каждого изделия — даже малый процент брака делает непригодной всю серию боеприпасов.
Классическая вилка: "дешево, далеко, быстро и массово". Обычно удается выполнить лишь два-три требования одновременно. Тут важна не технология сама по себе, а способность объединить в одной системе дальность, автономность, устойчивость к РЭБ и пригодность к массовому производству в короткие сроки.

Ракета на палете

Помимо GABM, есть еще ряд проектов. Например, программа ВВС США FAMM-BAR по разработке недорогой массовой крылатой ракеты, чтобы запускать ее в первую очередь с транспортных самолетов. Предполагается выбрасывать боеприпасы из грузового отсека, на палетах. По сути, это попытка превратить машины C-5, С-17 и С-130 в тяжелые ракетоносцы для ударов по морским и наземным целям на больших дистанциях.
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor SlaterСамолеты C-17 Globemaster III и C-130J Super Hercules ВВС США в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Самолеты C-17 Globemaster III и C-130J Super Hercules ВВС США в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Slater
Самолеты C-17 Globemaster III и C-130J Super Hercules ВВС США в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша
Главная идея — резко увеличить число доступных дальнобойных средств поражения без зависимости от дорогих ракет вроде JASSM-ER. ВВС хотят получить оружие, которое можно изготавливать в большом количестве, складировать и широко применять, особенно в сценариях противокорабельной борьбы на Тихоокеанском театре военных действий. Требования к перспективной ракете — дальность не менее 1800 километров, крейсерская скорость не ниже 0,7 Маха, производство — не менее тысячи единиц в год на одного поставщика.
Кроме того, Пентагон запустил программу LCCM по закупке недорогих крылатых ракет для запуска прямо из стандартных грузовых контейнеров. ВМС США рассчитывают на поставку более десяти тысяч таких боеприпасов в течение трех лет, с 2027-го. Как и в случае с GABM и FAMM-BAR, задача — нарастить массу залпа и дать войскам дешевое оружие для затяжного конфликта высокой интенсивности.
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К слову, американцы опираются и на российский опыт. Их дрон-камикадзе LUCAS внешне очень напоминает БПЛА "Герань-2" и, скорее всего, прямо с него скопирован. Передать уцелевший образец российского беспилотника Вашингтону вполне мог Киев. Но по дальности до "Герани-2" он пока не дотягивает — 800 километров против 1800-2500. Оно и понятно: российские дроны за годы СВО постоянно совершенствовались и модернизировались, оттачивалась тактика их боевого применения, появлялись новые модификации. А американцы долгое время считали, что техническое совершенство и дороговизна важнее массовости. И теперь лихорадочно пытаются сократить отставание.
 
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