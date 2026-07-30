Для затяжной войны. На какое оружие решил сделать ставку Пентагон

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Министерство войны поручило промышленности в кратчайшие сроки разработать дешевую альтернативу дорогостоящим высокоточным средствам поражения. В Пентагоне признали: массовое применение ракет JASSM, Tomahawk и других слишком обременительно для бюджета, а темпы расходования оружия превышают возможности ВПК по воспроизводству. О том, как американцы собираются решить эту проблему, — в материале РИА Новости.

Три месяца

В ходе конфликта с Ираном США израсходовали более 850 крылатых ракет Tomahawk — около 30 процентов довоенного арсенала. Стоимость одной — порядка 1,8 миллиона долларов. В Пентагоне подсчитали сумму, сравнили с достигнутыми результатами и серьезно задумались. Если боевые действия затянутся, можно остаться без основной и самой массовой крылатой ракеты.

В итоге объявили конкурс на разработку дешевых и массовых дальнобойных ударных систем GBAM (Ground-Based Affordable Mass). Требования довольно жесткие. Система наземного запуска, дальность — 1100 километров, от 15 до 45 килограммов полезной нагрузки, способность действовать в условиях радиоэлектронной борьбы и без спутниковой навигации. Плюс автономное наведение, автоматическое распознавание целей. И главное: стоимость не больше 250 тысяч долларов за единицу, темпы производства — минимум 100 систем в месяц.

В официальном сообщении военного ведомства поясняется: смысл инициативы GBAM — не заменить, но дополнить дорогостоящую "высокоточку" доступными масштабируемыми боеприпасами дальнего действия, "обеспечить командиров возможностью поражать более широкий круг целей, поддерживая оперативный темп в затяжном конфликте".

© REUTERS / U.S. Central Command Американские военные наносят удар по Ирану © REUTERS / U.S. Central Command Американские военные наносят удар по Ирану

Подрядчики, прошедшие предварительный отбор, должны построить летный прототип и продемонстрировать его на государственном испытательном полигоне в ноябре. Каждый получит по 250 тысяч долларов, а лучшим участникам второго этапа выделят до пяти миллионов для немедленного изготовления опытных образцов для войсковых испытаний.

Трудности проекта

Ракета или беспилотник — выбирать разработчикам. Сроки предельно сжатые — три месяца на разработку и год-полтора для запуска в массовое производство. Еще сложность: американская дальнобойная "высокоточка" всегда полагалась на спутниковую навигацию, а инерциальное наведение на больших дистанциях при отсутствии сигнала GPS не отличается особой меткостью.

Кроме того, стоимость до 250 тысяч долларов за единицу сильно осложняет выбор материалов, двигателя и прочего. От компаний требуют создать новые производственные мощности. Но быстро построить сборочную линию непросто даже гигантам ВПК. А при массовом выпуске важна одинаковая надежность каждого изделия — даже малый процент брака делает непригодной всю серию боеприпасов.

Классическая вилка: "дешево, далеко, быстро и массово". Обычно удается выполнить лишь два-три требования одновременно. Тут важна не технология сама по себе, а способность объединить в одной системе дальность, автономность, устойчивость к РЭБ и пригодность к массовому производству в короткие сроки.

Ракета на палете

Помимо GABM, есть еще ряд проектов. Например, программа ВВС США FAMM-BAR по разработке недорогой массовой крылатой ракеты, чтобы запускать ее в первую очередь с транспортных самолетов. Предполагается выбрасывать боеприпасы из грузового отсека, на палетах. По сути, это попытка превратить машины C-5, С-17 и С-130 в тяжелые ракетоносцы для ударов по морским и наземным целям на больших дистанциях.

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Slater Самолеты C-17 Globemaster III и C-130J Super Hercules ВВС США в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша © Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Slater Самолеты C-17 Globemaster III и C-130J Super Hercules ВВС США в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша

Главная идея — резко увеличить число доступных дальнобойных средств поражения без зависимости от дорогих ракет вроде JASSM-ER. ВВС хотят получить оружие, которое можно изготавливать в большом количестве, складировать и широко применять, особенно в сценариях противокорабельной борьбы на Тихоокеанском театре военных действий. Требования к перспективной ракете — дальность не менее 1800 километров, крейсерская скорость не ниже 0,7 Маха, производство — не менее тысячи единиц в год на одного поставщика.

Кроме того, Пентагон запустил программу LCCM по закупке недорогих крылатых ракет для запуска прямо из стандартных грузовых контейнеров. ВМС США рассчитывают на поставку более десяти тысяч таких боеприпасов в течение трех лет, с 2027-го. Как и в случае с GABM и FAMM-BAR, задача — нарастить массу залпа и дать войскам дешевое оружие для затяжного конфликта высокой интенсивности.