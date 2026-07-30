В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали два сообщения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала сообщения "Пухокорм" и "Градосбег".
- Сигналы зафиксировали 13:12 по московскому времени.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Два сообщения "Пухокорм" и "Градосбег" зафиксировали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Двойное сообщение зафиксировано в среду в 13.12 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигналы "Пухокорм" и "Градосбег".
Ранее в четверг "Радиостанция Судного дня" передала три сообщения. Сигнал "Дояропух" прозвучал в 12.20 мск, сигналы "Гиджак" и " Монархист" зафиксированы в 12.26 мск.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".