Рейтинг@Mail.ru
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали два сообщения - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 30.07.2026
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали два сообщения

В эфире "Радио Судного дня" прозвучали сообщения "Пухокорм" и "Градосберг"

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка связи
Вышка связи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Вышка связи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала сообщения "Пухокорм" и "Градосбег".
  • Сигналы зафиксировали 13:12 по московскому времени.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Два сообщения "Пухокорм" и "Градосбег" зафиксировали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Двойное сообщение зафиксировано в среду в 13.12 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигналы "Пухокорм" и "Градосбег".
Ранее в четверг "Радиостанция Судного дня" передала три сообщения. Сигнал "Дояропух" прозвучал в 12.20 мск, сигналы "Гиджак" и " Монархист" зафиксированы в 12.26 мск.
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучал сигнал "невысокий"
18 июня, 21:57
 
В миреРадиостанция Судного дня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала