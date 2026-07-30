В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучали два сообщения

Краткий пересказ от РИА ИИ УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала сообщения "Пухокорм" и "Градосбег".

Сигналы зафиксировали 13:12 по московскому времени.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Два сообщения "Пухокорм" и "Градосбег" зафиксировали в четверг в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".

Двойное сообщение зафиксировано в среду в 13.12 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигналы "Пухокорм" и "Градосбег".

Ранее в четверг "Радиостанция Судного дня" передала три сообщения. Сигнал "Дояропух" прозвучал в 12.20 мск, сигналы "Гиджак" и " Монархист" зафиксированы в 12.26 мск.