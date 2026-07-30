Исследование показало, кого россияне считают идеальным работодателем

Краткий пересказ от РИА ИИ Для более 60% россиян доступ к рабочей информации и паролям является показателем надежности работодателя, а открытый диалог с руководством и учет идей важны для 50%.

Прозрачная система оплаты труда наиболее значима для работников сферы искусства, развлечений и медиа (53%), а также для юристов (51%), в то время как маркетологи, специалисты по PR, ИТ-специалисты и менеджеры среднего звена (45%) больше ценят понятные и заранее согласованные KPI.

Еще 42% опрошенных считают, что работодателю важно соблюдать баланс между контролем и самостоятельностью сотрудников.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Доступ к рабочей информации и паролям, открытый диалог с руководством и понятная система оплаты труда являются главными признаками идеального работодателя для россиян, говорится в исследовании hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Более 60% заявили, что доступы, пароли или финансовые метрики - это показатель надежности, а вот ограничения могут привести к выяснениям отношений на работе. Для 50% работников показателями комфортной среды являются открытый диалог и учет их идей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что представления об идеальном работодателе различаются в зависимости от профессии. Так, для работников сферы искусства, развлечений и медиа (53%), а также для юристов (51%) главным показателем стабильности является прозрачная система оплаты труда. В то же время маркетологи, специалисты по PR, ИТ-специалисты и менеджеры среднего звена (45%) больше ценят понятные и заранее согласованные KPI.

Кроме того, еще 42% опрошенных считают, что работодателю важно соблюдать баланс между контролем и самостоятельностью сотрудников, чтобы руководство оценивало прежде всего результат работы, а не контролировало каждое действие.

При этом для 37% россиян главным признаком прозрачности работодателя является понятная система оплаты труда и премий, а еще 35% считают наиболее важными понятные и достижимые KPI, которые обсуждаются с руководителем.