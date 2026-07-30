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Исследование показало, кого россияне считают идеальным работодателем - РИА Новости, 30.07.2026
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06:04 30.07.2026 (обновлено: 11:54 30.07.2026)
Исследование показало, кого россияне считают идеальным работодателем

РИА Новости: доступ к информации является признаком идеального работодателя в РФ

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЛюди в офисе
Люди в офисе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для более 60% россиян доступ к рабочей информации и паролям является показателем надежности работодателя, а открытый диалог с руководством и учет идей важны для 50%.
  • Прозрачная система оплаты труда наиболее значима для работников сферы искусства, развлечений и медиа (53%), а также для юристов (51%), в то время как маркетологи, специалисты по PR, ИТ-специалисты и менеджеры среднего звена (45%) больше ценят понятные и заранее согласованные KPI.
  • Еще 42% опрошенных считают, что работодателю важно соблюдать баланс между контролем и самостоятельностью сотрудников.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Доступ к рабочей информации и паролям, открытый диалог с руководством и понятная система оплаты труда являются главными признаками идеального работодателя для россиян, говорится в исследовании hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Более 60% заявили, что доступы, пароли или финансовые метрики - это показатель надежности, а вот ограничения могут привести к выяснениям отношений на работе. Для 50% работников показателями комфортной среды являются открытый диалог и учет их идей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что представления об идеальном работодателе различаются в зависимости от профессии. Так, для работников сферы искусства, развлечений и медиа (53%), а также для юристов (51%) главным показателем стабильности является прозрачная система оплаты труда. В то же время маркетологи, специалисты по PR, ИТ-специалисты и менеджеры среднего звена (45%) больше ценят понятные и заранее согласованные KPI.
Кроме того, еще 42% опрошенных считают, что работодателю важно соблюдать баланс между контролем и самостоятельностью сотрудников, чтобы руководство оценивало прежде всего результат работы, а не контролировало каждое действие.
При этом для 37% россиян главным признаком прозрачности работодателя является понятная система оплаты труда и премий, а еще 35% считают наиболее важными понятные и достижимые KPI, которые обсуждаются с руководителем.
Исследование проводилось платформой hh.ru с 15 по 23 июля 2026 года среди 2 576 соискателей в России.
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