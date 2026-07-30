В Верхней Пышме подростка ранили ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Верхней Пышме в Свердловской области 29 июля подросток получил ножевые ранения.

Подозреваемый — 19-летний местный житель — задержан, следователи намерены попросить суд отправить его под стражу.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Подростка ранили ножом в Верхней Пышме в Свердловской области, подозреваемый задержан, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.

"По версии следствия, 29 июля во дворе дома по улице Машиностроителей в Верхней Пышмы фигурант, действуя из хулиганских побуждений, причинил ножом хозяйственно-бытового назначения ранения ранее незнакомому 17-летнему подростку", – сказал Шульга.

Он отметил, что 19-летний местный житель задержан, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи попросят суд отправить задержанного под стражу.

"Верхнепышминский "гангстер" оперативно был задержан сыщиками уголовного розыска территориального ОВД. Гроза местной детворы по имени Алексей воспитывается в неполной семье матерью, состоит с недавних пор, по оперативным данным, на учете в медучреждении", – уточнил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Он уточнил, что подозреваемый, проходя мимо подростка, без причины оскорбил того, а после ударил ножом. При этом Горелых добавил, что это не первый криминальный эпизод в биографии задержанного юноши.