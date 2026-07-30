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Над Херсонской областью за сутки сбили 40 беспилотников - РИА Новости, 30.07.2026
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13:28 30.07.2026
Над Херсонской областью за сутки сбили 40 беспилотников

Над Херсонской областью за сутки сбили 40 украинских беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Бук-М3"
Боевое дежурство ЗРК Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Бук-М3" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Херсонской областью за сутки уничтожено 40 вражеских беспилотников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Над Херсонской областью за сутки уничтожено 40 вражеских беспилотника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За ночь над территорией Херсонской области средствами мобильных огневых групп и противовоздушной обороны уничтожено 40 вражеских беспилотников", - сообщил Сальдо в своем канале на платформе в "Макс".
Губернатор поблагодарил военных за надежную защиту региона.
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БезопасностьХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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