Над Херсонской областью за сутки сбили 40 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Херсонской областью за сутки уничтожено 40 вражеских беспилотников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Над Херсонской областью за сутки уничтожено 40 вражеских беспилотника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За ночь над территорией Херсонской области средствами мобильных огневых групп и противовоздушной обороны уничтожено 40 вражеских беспилотников", - сообщил Сальдо в своем канале на платформе в "Макс".
Губернатор поблагодарил военных за надежную защиту региона.
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