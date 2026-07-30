ПВО за сутки сбила 712 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 712 беспилотников ВСУ.
- Также были сбиты 13 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда HIMARS.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 712 беспилотников, 13 авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 712 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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