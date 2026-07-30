Путин указал на большой миграционный приток в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин встретился с губернатором Московской области Воробьевым в Кремле.
- Губернатор доложил президенту о развитии здравоохранения и планах создания новых крупных медучреждений в регионе.
- Путин обратил внимание на необходимость увеличения числа поликлиник в связи с большим миграционным притоком в Московскую область.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обратил внимание на большой миграционный приток в Подмосковье и необходимость увеличить число поликлиник.
Путин в четверг встретился с главой Подмосковья в Кремле. Воробьев доложил президенту в том числе о развитии здравоохранения и планах создания новых крупных медучреждений в регионе, в том числе комплекса в Балашихе. Губернатор добавил, что региональные власти "не распыляются" и расставляют приоритеты, развивая систему здравоохранения.
"Что касается крупных медцентров - это очень правильно, там высокий уровень, вы умеете это делать. И распыляться, наверное, ни к чему, но обратить внимание на амбулаторно-поликлиническое звено будет нелишним, потому что миграционный приток большой в Московской области. Я думаю, что здесь есть над чем поработать. Мощностей все-таки в Московской области, по-моему, в этом звене не хватает", - сказал Путин.
Воробьев согласился с этим, отметив, что первичное звено здравоохранения всегда требует особого подхода.
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