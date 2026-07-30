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Путин указал на большой миграционный приток в Подмосковье - РИА Новости, 30.07.2026
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13:48 30.07.2026
Путин указал на большой миграционный приток в Подмосковье

Путин указал на миграционный приток в Подмосковье и важность создания поликлиник

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Президент Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин встретился с губернатором Московской области Воробьевым в Кремле.
  • Губернатор доложил президенту о развитии здравоохранения и планах создания новых крупных медучреждений в регионе.
  • Путин обратил внимание на необходимость увеличения числа поликлиник в связи с большим миграционным притоком в Московскую область.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым обратил внимание на большой миграционный приток в Подмосковье и необходимость увеличить число поликлиник.
Путин в четверг встретился с главой Подмосковья в Кремле. Воробьев доложил президенту в том числе о развитии здравоохранения и планах создания новых крупных медучреждений в регионе, в том числе комплекса в Балашихе. Губернатор добавил, что региональные власти "не распыляются" и расставляют приоритеты, развивая систему здравоохранения.
"Что касается крупных медцентров - это очень правильно, там высокий уровень, вы умеете это делать. И распыляться, наверное, ни к чему, но обратить внимание на амбулаторно-поликлиническое звено будет нелишним, потому что миграционный приток большой в Московской области. Я думаю, что здесь есть над чем поработать. Мощностей все-таки в Московской области, по-моему, в этом звене не хватает", - сказал Путин.
Воробьев согласился с этим, отметив, что первичное звено здравоохранения всегда требует особого подхода.
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Московская область (Подмосковье)РоссияБалашихаВладимир Путин
 
 
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