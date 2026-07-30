Путин указал на большой миграционный приток в Подмосковье

"Что касается крупных медцентров - это очень правильно, там высокий уровень, вы умеете это делать. И распыляться, наверное, ни к чему, но обратить внимание на амбулаторно-поликлиническое звено будет нелишним, потому что миграционный приток большой в Московской области. Я думаю, что здесь есть над чем поработать. Мощностей все-таки в Московской области, по-моему, в этом звене не хватает", - сказал Путин.