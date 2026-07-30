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Путин назначил нового посла России в государстве Самоа - РИА Новости, 30.07.2026
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12:32 30.07.2026
Путин назначил нового посла России в государстве Самоа

Путин назначил Станислава Кранса послом России в государстве Самоа

© Фото предоставлено посольством России в Новой ЗеландииСтанислав Кранс
Станислав Кранс - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото предоставлено посольством России в Новой Зеландии
Станислав Кранс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назначил Станислава Кранса новым послом России в Независимом Государстве Самоа по совместительству.
  • Ранее в апреле Путин назначил Кранса послом России в Новой Зеландии, а в июле — послом в Королевстве Тонга по совместительству.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Станислава Кранса новым послом РФ в Независимом Государстве Самоа по совместительству, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В апреле Путин назначил Кранса новым послом России в Новой Зеландии, а в июле - послом РФ в Королевстве Тонга по совместительству.
"Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Независимом Государстве Самоа по совместительству", - говорится в документе.
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