Путин назначил нового посла России в государстве Самоа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назначил Станислава Кранса новым послом России в Независимом Государстве Самоа по совместительству.
- Ранее в апреле Путин назначил Кранса послом России в Новой Зеландии, а в июле — послом в Королевстве Тонга по совместительству.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Станислава Кранса новым послом РФ в Независимом Государстве Самоа по совместительству, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Независимом Государстве Самоа по совместительству", - говорится в документе.