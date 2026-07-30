Пугачева не планирует поездку в Россию в ближайшее время, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Певица Пугачева, уехавшая из России, не планирует приезжать на родину в ближайшее время.
- Весной музыкальный продюсер Дворцов сообщал о возможном приезде Пугачевой в Россию, но визит не состоялся, так как о нем стало известно СМИ и публике.
- Пугачева посетила фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в поддержку Украины и заявила о готовности выступить в Киеве.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Певица Алла Пугачева, уехавшая из России, не планирует приезжать на Родину в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Весной музыкальный продюсер Сергей Дворцов сообщал РИА Новости, что Пугачева может приехать в Россию и уже летом дать первый за долгое время концерт в Москве. Визит певицы в РФ не состоялся. Как после объяснял РИА Новости Дворцов, Пугачева отложила поездку, так как о ней стало известно СМИ и публике, а ей хотелось приехать инкогнито.
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"В ближайшие полгода Аллу Борисовну не стоит ждать в Российской Федерации", - сказал источник агентства, отвечая на вопрос о том, планирует ли Пугачева посетить Россию в ближайшее время.
Ранее певица посетила фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в поддержку Украины, который прошел в Юрмале с участием артистов, признанных в России иностранными агентами. Пугачева в беседе с украинскими журналистами заявила о готовности выступить в Киеве.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. Третьего ноября 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
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