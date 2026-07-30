Реабилитация Малого Чертановского пруда проведена в Москве

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Малого Чертановского пруда на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Ранее водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдалось разрушение береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, в настоящее время работы выполнены в полном объеме", - отметил Бирюков.

Заммэра рассказал, что водоем очистили от ила и отремонтировали конструкцию береговой полосы.

"Для восстановления регулирующей и водоотводящей функции пруд был полностью осушен, после чего специалисты извлекли иловый осадок объемом восемь тысяч кубометров. Ремонт береговой полосы протяженностью более 500 метров выполнили методом торкретирования. Вначале демонтировали верхний слой берегового укрепления, провели зачистку бетонных конструкций, монтаж арматурной сетки, после чего заполнили ее напыляемой цементирующей смесью под давлением. Эта технология позволяет значительно повысить прочность конструкции и обеспечить ее длительную эксплуатацию", - пояснил Бирюков.