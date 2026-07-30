Краткий пересказ от РИА ИИ Регулярные прогулки на свежем воздухе помогают детям снизить тревожность, улучшают сон, внимание и способность к обучению.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям не менее 60 минут физической активности ежедневно, однако до 80% детей сегодня двигаются меньше, чем необходимо.

Городская среда часто препятствует активному отдыху детей, что побуждает многих родителей искать альтернативные решения, например, приобретать загородные участки.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Регулярные прогулки на свежем воздухе помогают детям снизить тревожность, улучшают сон, внимание и способность к обучению, рассказали психолог, нейропсихолог, член национальной саморегулируемой организации "Союз психотерапевтов и психологов" Наталья Наумова и сооснователь компании "Ноко" Олег Герасимов.

"Регулярные прогулки и контакт с природой помогают снизить тревожность, улучшают сон, внимание и способность к обучению. Всемирная организация здравоохранения рекомендует подрастающему поколению не менее 60 минут физической активности ежедневно. Однако, по оценкам экспертов, до 80% детей сегодня двигаются меньше, чем необходимо", - сказала Наумова NEWS.ru

По словам психолога, среда, которая сама мотивирует ребенка гулять, играть и заниматься спортом, становится важным фактором здорового развития.

Как в свою очередь отметил Герасимов, по данным опроса компании, городская среда часто препятствует активному отдыху детей: мешают автомобили, небезопасные дворы и чрезмерное увлечение гаджетами. Поэтому многие родители приобретают загородные участки ради свежего воздуха и безопасного пространства для игр, пояснил специалист. Он добавил, что почти все опрошенные хотели бы, чтобы их дети больше времени проводили на улице.