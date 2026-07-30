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Психолог рассказала о пользе прогулок на свежем воздухе - РИА Новости, 30.07.2026
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13:46 30.07.2026 (обновлено: 13:49 30.07.2026)
Психолог рассказала о пользе прогулок на свежем воздухе

Психолог Наумова: прогулки помогают снизить тревожность и улучшить сон

© iStock.com / SimonSkafarСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© iStock.com / SimonSkafar
Семья с детьми . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регулярные прогулки на свежем воздухе помогают детям снизить тревожность, улучшают сон, внимание и способность к обучению.
  • Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям не менее 60 минут физической активности ежедневно, однако до 80% детей сегодня двигаются меньше, чем необходимо.
  • Городская среда часто препятствует активному отдыху детей, что побуждает многих родителей искать альтернативные решения, например, приобретать загородные участки.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Регулярные прогулки на свежем воздухе помогают детям снизить тревожность, улучшают сон, внимание и способность к обучению, рассказали психолог, нейропсихолог, член национальной саморегулируемой организации "Союз психотерапевтов и психологов" Наталья Наумова и сооснователь компании "Ноко" Олег Герасимов.
"Регулярные прогулки и контакт с природой помогают снизить тревожность, улучшают сон, внимание и способность к обучению. Всемирная организация здравоохранения рекомендует подрастающему поколению не менее 60 минут физической активности ежедневно. Однако, по оценкам экспертов, до 80% детей сегодня двигаются меньше, чем необходимо", - сказала Наумова NEWS.ru.
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По словам психолога, среда, которая сама мотивирует ребенка гулять, играть и заниматься спортом, становится важным фактором здорового развития.
Как в свою очередь отметил Герасимов, по данным опроса компании, городская среда часто препятствует активному отдыху детей: мешают автомобили, небезопасные дворы и чрезмерное увлечение гаджетами. Поэтому многие родители приобретают загородные участки ради свежего воздуха и безопасного пространства для игр, пояснил специалист. Он добавил, что почти все опрошенные хотели бы, чтобы их дети больше времени проводили на улице.
"Практически треть детей проводит свыше четырех часов в день со своим гаджетом. Подавляющее большинство родителей хотели бы, чтобы их ребенок чаще бывал на свежем воздухе", - пишет NEWS.ru со ссылкой на Герасимова.
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