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Сенат перешел к рассмотрению закона о санкциях против России - РИА Новости, 30.07.2026
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01:54 30.07.2026
Сенат перешел к рассмотрению закона о санкциях против России

Сенат перешел к рассмотрению законопроекта о санкциях против России и Ирана

© REUTERS / AL DRAGOФлаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / AL DRAGO
Флаг США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенат США большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта о дополнительных санкциях против России и Ирана.
  • Законопроект предусматривает 100% пошлину против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и до 500% на весь импорт из России в США, а также исключения для стран, сокращающих закупки газа из РФ.
  • Документ вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка, а также предписывает обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию «Росатома».
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. Сенат США в ходе второго процедурного голосования большинством голосов поддержал переход к рассмотрению законопроекта о дополнительных санкциях против России и Ирана, свидетельствуют результаты голосования в верхней палате конгресса.
Как следует из результатов голосования, законопроект набрал необходимое количество голосов (более 50), чтобы перейти к этапу непосредственного рассмотрения законопроекта в сенате с внесением в него поправок, после чего сенату предстоит провести еще одно процедурное голосование с порогом в 60 голосов для прекращения прений и перейти уже к финальному голосованию простым большинством.
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В случае успешного утверждения законопроекта сенатом документ поступит на рассмотрение в палату представителей США.
Голосование стало уже вторым по счету за последние сутки. Во вторник сенат США в ходе первого процедурного голосования поддержал завершение дебатов о переходе к рассмотрению данного законопроекта.
Законодательная инициатива, которая была разработана при участии умершего сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), предусматривает 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США.
При этом документ предусматривает исключения для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из РФ, если они сокращают закупки, однако сохраняет идею ввести пошлину до 500% на весь прямой импорт из России в США.
Документ также вводит санкции против Банка России, Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Кроме того, инициатива предписывает президенту США Дональду Трампу обеспечить полный запрет на импорт российского урана, включая продукцию "Росатома", и вводить регулярные ограничения против руководства госкорпорации.
При этом сенату необходимо успеть провести окончательное голосование по законопроекту до 6 августа, когда верхняя палата уйдет на августовские каникулы. После этого обе палаты конгресса возобновят полноценную работу только в начале сентября.
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