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Спикер нижегородского парламента Люлин дал оценку природоохранной работе - РИА Новости, 30.07.2026
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Нижегородская область
 
17:43 30.07.2026 (обновлено: 17:59 30.07.2026)
Спикер нижегородского парламента Люлин дал оценку природоохранной работе

Евгений Люлин: природа Нижегородской области — общая ответственность

© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской областиЕвгений Люлин
Евгений Люлин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области
Евгений Люлин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Природа Нижегородской области - общая ответственность, ее необходимо сохранить для потомков, заявил председатель регионального парламента Евгений Люлин.
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области рассмотрели вопросы сохранения биологического разнообразия региона, регулирования численности диких животных и дальнейшего развития природоохранной работы в рамках Правительственного часа.
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Как отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев, в регионе ведется системная работа по поддержанию устойчивой численности животных: пресекается незаконная добыча и реализуется комплекс мероприятий для восстановления и сохранения фауны. Итоги госмониторинга наглядно демонстрируют эффективность такого подхода – от регулирования охотничьего промысла до охраны местообитаний и борьбы с браконьерством. Так, за последние пять лет численность лося выросла на 29%, косули - почти на 60%, медведя - на 6,7%.
Одновременно продолжается цифровизация отрасли: разрешения на добычу ценных видов животных распределяются через систему "Цифровой лес", что делает процедуру более открытой и прозрачной. За последние пять лет объем налоговых сборов в сфере охотничьего хозяйства вырос в 1,8 раза - только в этом году пошлины и сборы принесли в бюджеты разных уровней свыше 14 миллионов рублей.
Председатель законодательного собрания региона подчеркнул, что природа Нижегородской области – это общее достояние.
"Охрана и воспроизводство ресурсов, поддержание биоразнообразия - это сложная работа, которая требует профессионального подхода. Мы видим результаты: восстанавливаются популяции ценных видов, внедряются научные методы регулирования численности хищников, создаются условия для развития экотуризма. Наша задача - продолжать эту работу, сохраняя богатство родного края для будущих поколений", - заявил Люлин.
По итогам обсуждения депутаты регионального парламента поддержали дальнейшее внедрение цифровых сервисов и отметили необходимость актуализировать данные о состоянии угодий и ресурсов.
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