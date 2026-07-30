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Количество социальных предприятий в Приморье выросло на 28 - РИА Новости, 30.07.2026
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Твой бизнес
 
13:02 30.07.2026
Количество социальных предприятий в Приморье выросло на 28

Число социальных предприятий в Приморском крае достигло 421

© РИА Новости / Сергей КузнецовДевушка поднимается по лестнице в офисе
Девушка поднимается по лестнице в офисе - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Девушка поднимается по лестнице в офисе . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Еще 28 предпринимателей Приморского края получили статус социального предприятия, в регионе их число достигло 421, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Как отметили в министерстве экономического развития Приморского края, все больше приморцев строят бизнес вокруг решения социальных задач. Это помогает развивать востребованные направления, создавать рабочие места и приносить пользу жителям региона.
Получение статуса открывает предпринимателям доступ к дополнительным мерам поддержки. Социальные предприятия могут воспользоваться налоговыми льготами, имущественной поддержкой, консультационным сопровождением. Также они могут участвовать в образовательных программах и профессиональных сообществах, где предприниматели обмениваются опытом, находят партнеров и развивают совместные инициативы.
Если предприниматель хочет получить статус социального предприятия, специалисты центра "Мой бизнес" помогут определить соответствие установленным критериям, подготовить необходимые документы и пройти процедуру подачи заявки.
Социальные предприятия создают рабочие места для людей, которым сложнее найти работу, развивают инклюзивные проекты, оказывают образовательные, социальные и культурные услуги, поддерживают семьи с детьми, людей старшего поколения, граждан с ограниченными возможностями здоровья и другие категории жителей.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаПриморский край
 
 
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