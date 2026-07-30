Девушка поднимается по лестнице в офисе . Архивное фото

Девушка поднимается по лестнице в офисе

Количество социальных предприятий в Приморье выросло на 28

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Еще 28 предпринимателей Приморского края получили статус социального предприятия, в регионе их число достигло 421, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как отметили в министерстве экономического развития Приморского края, все больше приморцев строят бизнес вокруг решения социальных задач. Это помогает развивать востребованные направления, создавать рабочие места и приносить пользу жителям региона.

Получение статуса открывает предпринимателям доступ к дополнительным мерам поддержки. Социальные предприятия могут воспользоваться налоговыми льготами, имущественной поддержкой, консультационным сопровождением. Также они могут участвовать в образовательных программах и профессиональных сообществах, где предприниматели обмениваются опытом, находят партнеров и развивают совместные инициативы.

Если предприниматель хочет получить статус социального предприятия, специалисты центра "Мой бизнес" помогут определить соответствие установленным критериям, подготовить необходимые документы и пройти процедуру подачи заявки.