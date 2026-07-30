Суд снизил приговор фигуранту дела о подрыве авто офицера Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Апелляционный военный суд снизил приговор Евгению Серебрякову до 24,5 года лишения свободы по делу о подрыве автомобиля офицера Минобороны на севере Москвы в 2024 году.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Апелляционный военный суд снизил до 24,5 года лишения свободы приговор Евгению Серебрякову по делу о подрыве автомобиля офицера Минобороны на севере Москвы в 2024 году, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Семенцов.
Второй западный окружной военный суд в ноябре прошлого года приговорил Серебрякова к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей, в пользу потерпевших взыскали еще около 4,5 миллиона рублей.
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"Апелляционная инстанция снизила наказание на полгода ... убрали один квалифицирующий признак", - рассказал собеседник агентства.
Защита продолжит обжаловать приговор и уже подала кассационную жалобу, добавил он.
Серебряков обвинялся в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и ее незаконном изготовлении. Он полностью признал вину и принес извинения потерпевшим.
Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины офицера Минобороны во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. Подозреваемому Серебрякову удалось скрыться, он был задержан в турецком Бодруме и в ночь на 26 июля доставлен в Москву. На видео ФСБ он признавался, что заложил взрывное устройство под автомобиль, а собирал его под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.