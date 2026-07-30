Суд снизил приговор фигуранту дела о подрыве авто офицера Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ Апелляционный военный суд снизил приговор Евгению Серебрякову до 24,5 года лишения свободы по делу о подрыве автомобиля офицера Минобороны на севере Москвы в 2024 году.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Апелляционный военный суд снизил до 24,5 года лишения свободы приговор Евгению Серебрякову по делу о подрыве автомобиля офицера Минобороны на севере Москвы в 2024 году, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Семенцов.

Второй западный окружной военный суд в ноябре прошлого года приговорил Серебрякова к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей, в пользу потерпевших взыскали еще около 4,5 миллиона рублей.

"Апелляционная инстанция снизила наказание на полгода ... убрали один квалифицирующий признак", - рассказал собеседник агентства.

Защита продолжит обжаловать приговор и уже подала кассационную жалобу, добавил он.

Серебряков обвинялся в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и ее незаконном изготовлении. Он полностью признал вину и принес извинения потерпевшим.