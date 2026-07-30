Глава Приднестровья потребовал закрепить понятие приднестровский народ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский считает, что понятие "приднестровский народ" требует законодательного закрепления.
- По его словам, приднестровский народ формировался тысячелетиями из различных культур.
ТИРАСПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что такое понятие, как приднестровский народ, требует законодательного закрепления.
"Для каждого из нас общность "приднестровский народ" – это единственно возможное, гармоничное, всеобъемлющее, неоспоримое понятие. Но время и жизненные ситуации показывают, что оно требует точечного законодательного закрепления", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.
По его словам, приднестровский народ сформирован в течение тысячелетий из различных культур.
"Народ, формировавшийся тысячелетиями из богатейшего разнообразия культур, приобретший нынешний состав благодаря мудрой политике Екатерины Великой и ее подвижников, прошедший в единстве испытания временем, выбравший свой путь развития – путь межнационального согласия, мира и созидания", - отметил Красносельский.
Он уточнил, что Приднестровье не только помнит, но и стремится уберечь истину о прошлом от любого рода посягательств.
"У нас принят закон о жертвах геноцида приднестровского народа как части советского и увековечении их памяти в связи с преступлениями немецко-румынского фашистского оккупационного режима 1941–1944 годов. Зачем? Чтобы восстановить историческую справедливость, сохранить память, защитить правду", - подчеркнул приднестровский лидер.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.