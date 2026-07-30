Глава Приднестровья потребовал закрепить понятие приднестровский народ

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский считает, что понятие "приднестровский народ" требует законодательного закрепления.

По его словам, приднестровский народ формировался тысячелетиями из различных культур.

ТИРАСПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский считает, что такое понятие, как приднестровский народ, требует законодательного закрепления.

"Для каждого из нас общность "приднестровский народ" – это единственно возможное, гармоничное, всеобъемлющее, неоспоримое понятие. Но время и жизненные ситуации показывают, что оно требует точечного законодательного закрепления", - написал Красносельский в своем Telegram-канале

По его словам, приднестровский народ сформирован в течение тысячелетий из различных культур.

"Народ, формировавшийся тысячелетиями из богатейшего разнообразия культур, приобретший нынешний состав благодаря мудрой политике Екатерины Великой и ее подвижников, прошедший в единстве испытания временем, выбравший свой путь развития – путь межнационального согласия, мира и созидания", - отметил Красносельский.

Он уточнил, что Приднестровье не только помнит, но и стремится уберечь истину о прошлом от любого рода посягательств.

"У нас принят закон о жертвах геноцида приднестровского народа как части советского и увековечении их памяти в связи с преступлениями немецко-румынского фашистского оккупационного режима 1941–1944 годов. Зачем? Чтобы восстановить историческую справедливость, сохранить память, защитить правду", - подчеркнул приднестровский лидер.