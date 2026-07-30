Почти 28 тысяч жителей Прибалтики въехали в Россию с января по март

Краткий пересказ от РИА ИИ За период с января по март 2026 года почти 28 тысяч граждан Латвии, Эстонии и Литвы въехали в Россию.

Граждане прибалтийских республик чаще всего приезжали в Россию в частном порядке, а также в качестве туристов, и чаще пересекали границу в пешем порядке.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Почти 28 тысяч граждан Латвии, Эстонии и Литвы въехали в Россию за период с января по март 2026 года, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно имеющимся сведениям, за первые три месяца текущего года на территорию России въехали 10 983 граждан Эстонии , 10 137 граждан Латвии, 6826 - Литвы.

Граждане прибалтийских республик чаще всего приезжали в Россию в частном порядке - 16 640, 4722 человека въезжали в РФ как туристы, деловой визит совершил 1441 гражданин, 478 – приезжали по учебе, 303 - указывали целью визита работу.

Граждане Латвии, Литвы и Эстонии чаще пересекали границу в пешем порядке.

В 2025 году, как ранее сообщало РИА Новости, на территорию России въехало более 120 тысяч жителей Прибалтики.

Одной из переехавших стала беженка из Латвии Елизавета, которая рассказала, что в в прошлом году покинула Ригу из-за русофобии. В беседе с корреспондентом РИА Новости в качестве примера она привела решение латвийских властей запретить дни русской культуры, принятие закона об образовании только на государственном языке (при том что 40% населения - русскоязычные), а также периодически происходящие инциденты с издевательством учителей и воспитателей над русскими детьми в детских садах и школах.