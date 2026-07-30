Правительство выделит более 550 миллионов рублей на гражданскую авиаотрасль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство РФ направит более 550 миллионов рублей на развитие гражданской авиаотрасли.
- Средства пойдут на расширение функциональных возможностей информационной системы сертификации авиационной техники.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит более 550 миллионов рублей дополнительно на приоритетные задачи в сфере гражданской авиаотрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Также выделим свыше 550 миллионов руб на выполнение других приоритетных задач в этой сфере (гражданской авиаотрасли - ред.). Средства пойдут на дальнейшее развитие специализированных цифровых платформ и сервисов", - сообщил он.
Так, в частности средства пойдут на расширение функциональных возможностей информационной системы сертификации типовой конструкции авиационной техники, что поможет сократить время прохождения всех процедур при создании новых воздушных судов, включая беспилотные комплексы.
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20 ноября 2025, 14:25