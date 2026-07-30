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Правительство выделит более 550 миллионов рублей на гражданскую авиаотрасль - РИА Новости, 30.07.2026
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17:03 30.07.2026 (обновлено: 20:03 30.07.2026)
Правительство выделит более 550 миллионов рублей на гражданскую авиаотрасль

Мишустин: правительство направит 550 млн руб на развитие гражданской авиаотрасли

© Фото : Правительство РоссииДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Правительство России
Дом правительства России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ направит более 550 миллионов рублей на развитие гражданской авиаотрасли.
  • Средства пойдут на расширение функциональных возможностей информационной системы сертификации авиационной техники.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство РФ направит более 550 миллионов рублей дополнительно на приоритетные задачи в сфере гражданской авиаотрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Также выделим свыше 550 миллионов руб на выполнение других приоритетных задач в этой сфере (гражданской авиаотрасли - ред.). Средства пойдут на дальнейшее развитие специализированных цифровых платформ и сервисов", - сообщил он.
Так, в частности средства пойдут на расширение функциональных возможностей информационной системы сертификации типовой конструкции авиационной техники, что поможет сократить время прохождения всех процедур при создании новых воздушных судов, включая беспилотные комплексы.
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