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Правительство удвоит финансирование льготной ипотеки в новых регионах - РИА Новости, 30.07.2026
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16:29 30.07.2026 (обновлено: 17:04 30.07.2026)
Правительство удвоит финансирование льготной ипотеки в новых регионах

Кабмин удвоит финансирование льготной ипотеки в новых регионах и Приграничье

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 30 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство почти вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки в новых регионах и Приграничье.
  • Дополнительные средства выделяются на субсидирование ставки по ипотеке в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Курской и Белгородской областях.
  • Благодаря выделенным средствам льготной программой ипотеки смогут воспользоваться на несколько тысяч семей больше.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство РФ почти вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки в новых регионах и Приграничье, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Дополнительные средства выделяются на субсидирование ставки по ипотеке в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Курской и Белгородской областях.
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"На текущий год в бюджете заложены 5 миллиардов рублей на субсидирование ставки по ипотеке и вместе с ней на страхование помещения, жизни и здоровья заемщиков в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. И еще для наших граждан в приграничных Белгородской, Курской областях. Теперь удвоим предусмотренную сумму", - сказал Мишустин на заседании кабмина.
Премьер уточнил, что благодаря выделенным средствам льготной программой ипотеки смогут воспользоваться на несколько тысяч семей больше.
"Важно, чтобы подключение дополнительного финансирования прошло максимально бесшовно, не возникло никаких задержек, в том числе со стороны банков и страховых компаний. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые собираются строить или покупать там недвижимость", – добавил он.
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