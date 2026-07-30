Правительство удвоит финансирование льготной ипотеки в новых регионах

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство почти вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки в новых регионах и Приграничье.

Дополнительные средства выделяются на субсидирование ставки по ипотеке в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также в Курской и Белгородской областях.

Благодаря выделенным средствам льготной программой ипотеки смогут воспользоваться на несколько тысяч семей больше.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Правительство РФ почти вдвое увеличит финансирование льготной ипотеки в новых регионах и Приграничье, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дополнительные средства выделяются на субсидирование ставки по ипотеке в ДНР ЛНР , Херсонской и Запорожской областях, а также в Курской и Белгородской областях.

"На текущий год в бюджете заложены 5 миллиардов рублей на субсидирование ставки по ипотеке и вместе с ней на страхование помещения, жизни и здоровья заемщиков в Донецкой, Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. И еще для наших граждан в приграничных Белгородской, Курской областях. Теперь удвоим предусмотренную сумму", - сказал Мишустин на заседании кабмина.

Премьер уточнил, что благодаря выделенным средствам льготной программой ипотеки смогут воспользоваться на несколько тысяч семей больше.