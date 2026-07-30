Пожар на складе в Пензенской области локализовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар на складе Wildberries в Пензенской области после атаки украинских беспилотников удалось локализовать.
- В результате атаки БПЛА на складе наблюдалось открытое горение на площади 62 тысячи квадратных метров, четыре человека пострадали.
САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Пожар на складе Wildberries в Пензенской области после атаки украинских беспилотников удалось локализовать, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"К настоящему моменту пожар удалось локализовать", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Ранее глава региона информировал, что БПЛА атаковали склад Wildberries в регионе, 226 сотрудников эвакуировано. По его словам, на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем на площади 62 тысячи квадратных метров. Прибыл специальный вертолет МЧС. Всего пострадали четыре человека, трое отпущены из больницы, один остается под наблюдением врачей.