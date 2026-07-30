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Пожар на складе в Пензенской области локализовали - РИА Новости, 30.07.2026
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15:00 30.07.2026 (обновлено: 15:12 30.07.2026)
Пожар на складе в Пензенской области локализовали

Пожар на складе Wildberries в Пензенской области локализовали

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на складе Wildberries в Пензенской области после атаки украинских беспилотников удалось локализовать.
  • В результате атаки БПЛА на складе наблюдалось открытое горение на площади 62 тысячи квадратных метров, четыре человека пострадали.
САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Пожар на складе Wildberries в Пензенской области после атаки украинских беспилотников удалось локализовать, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"К настоящему моменту пожар удалось локализовать", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
Ранее глава региона информировал, что БПЛА атаковали склад Wildberries в регионе, 226 сотрудников эвакуировано. По его словам, на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем на площади 62 тысячи квадратных метров. Прибыл специальный вертолет МЧС. Всего пострадали четыре человека, трое отпущены из больницы, один остается под наблюдением врачей.
Пожар - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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