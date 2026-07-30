Под Пензой тушат пожар на складе Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На складе Wildberries под Пензой произошел пожар на площади 62 тысячи квадратных метров.
- В тушении пожара задействовано более 100 человек, 50 единиц техники и два пожарных железнодорожных поезда.
САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Пожар на площади 62 тысячи квадратных метров тушат на складе Wildberries под Пензой более 100 человек, 50 единиц техники и два поезда, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Ранее глава региона сообщал, что БПЛА атаковали склад Wildberries в регионе, 226 сотрудников эвакуировано. По его словам, на территории склада наблюдается открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем. Всего пострадали четыре человека, трое отпущены из больницы, один остается под наблюдением врачей.
"Огнем охвачено 62 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано более 100 сотрудников противопожарной службы МЧС России по Пензенской области и спасателей пензенского спасательного центра. Более 50 единиц специализированной техники, а также привлечены два пожарных железнодорожных поезда", - сообщил Мельниченко на видео в канале на платформе "Макс".