Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что объектом сдерживания в Европе должна быть не Россия, а НАТО и Германия.

Посол отметил, что внерегиональные члены НАТО, особенно представители Берлина, активно вмешиваются в Арктику и привносят в регион конфронтационные подходы.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Объектом сдерживания в Европе должна быть не Россия, а НАТО и Германия с ее реваншистско-милитаристскими амбициями, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.

Слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, призвавшего к усилению сдерживания на северном фланге НАТО Корчунов оценил как резко негативные.

"Видим, как внерегиональные члены НАТО все настырнее лезут в Арктику и привносят в этот регион, для которого еще недавно были характерны атмосфера сотрудничества и низкая напряженность, свои конфронтационные блоковые подходы. Представители Берлина в этом особенно усердствуют", - подчеркнул он.

"Исходим из того, что в сдерживании нуждаются исключительно Североатлантический альянс и Германия, снова решившая стать "ведущей военной державой Европы", - заявил он.