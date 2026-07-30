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Объектом сдерживания в Европе должна быть НАТО, заявил посол - РИА Новости, 30.07.2026
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08:29 30.07.2026 (обновлено: 08:32 30.07.2026)
Объектом сдерживания в Европе должна быть НАТО, заявил посол

Посол Корчунов: объектом сдерживания в Европе должна быть не Россия, а НАТО

© Фото : МИД РоссииПосол России в Норвегии Николай Корчунов
Посол России в Норвегии Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : МИД России
Посол России в Норвегии Николай Корчунов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил, что объектом сдерживания в Европе должна быть не Россия, а НАТО и Германия.
  • Посол отметил, что внерегиональные члены НАТО, особенно представители Берлина, активно вмешиваются в Арктику и привносят в регион конфронтационные подходы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Объектом сдерживания в Европе должна быть не Россия, а НАТО и Германия с ее реваншистско-милитаристскими амбициями, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
Слова главы МИД ФРГ Йоханна Вадефуля, призвавшего к усилению сдерживания на северном фланге НАТО, Корчунов оценил как резко негативные.
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"Видим, как внерегиональные члены НАТО все настырнее лезут в Арктику и привносят в этот регион, для которого еще недавно были характерны атмосфера сотрудничества и низкая напряженность, свои конфронтационные блоковые подходы. Представители Берлина в этом особенно усердствуют", - подчеркнул он.
"Исходим из того, что в сдерживании нуждаются исключительно Североатлантический альянс и Германия, снова решившая стать "ведущей военной державой Европы", - заявил он.
Корчунов напомнил, к каким трагическим последствиям для нашей страны, Европы и всего мира привели подобные устремления Берлина дважды в прошлом столетии.
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