Полянский обвинил западные страны в слепой поддержке преступлений Киева

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"У меня, коллеги, возникает еще один вопрос, уже к вам – вы разделяете эти оценки и эти цели? Если нет, то почему вы не поставите киевский режим на место? А если да - то как это вписывается в базовые принципы ОБСЕ и международного права?" - сказал Полянский на постсовете организации в четверг. Текст выступления Полянского есть в распоряжении РИА Новости.