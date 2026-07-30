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Полянский обвинил западные страны в слепой поддержке преступлений Киева - РИА Новости, 30.07.2026
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17:53 30.07.2026
Полянский обвинил западные страны в слепой поддержке преступлений Киева

РИА Новости: Полянский обвинил Запад в поддержке убийств мирных россиян Украиной

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны должны объяснить, как их поддержка Киева соотносится с принципами ОБСЕ и международного права.
  • Он обвинил Киев при поддержке западных стран в прицельном и системном убийстве невиновных россиян и в предвзятом отношении к русскоязычному населению Украины.
  • Российский дипломат выразил сомнение в получении ответа от западных стран, указав на их цинизм, двойные стандарты и слепую поддержку Киева.
ВЕНА, 30 июл - РИА Новости. Западные страны должны объяснить, как их поддержка Киева соотносится с базовыми принципами ОБСЕ и международного права, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
По его словам, Киев при поддержке западных стран прицельно и системно убивает ни в чем не повинных россиян, а к русскоязычному населению Украины относится как к препятствию на пути возвращения территорий. В подтверждение своей позиции дипломат сослался на высказывания нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого, который после назначения выступил со скандальными заявлениями в адрес российских жителей и населения Донбасса, в частности.
Полянский задался вопросом, в чем смысл борьбы Украины за Донбасс, если он воспринимается украинским руководством как нелояльное, социально и политически проблемное население. Он также поинтересовался, какую модель будущего украинское государство способно предложить его жителям - тотальную украинизацию и отказ от русской идентичности?
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"У меня, коллеги, возникает еще один вопрос, уже к вам – вы разделяете эти оценки и эти цели? Если нет, то почему вы не поставите киевский режим на место? А если да - то как это вписывается в базовые принципы ОБСЕ и международного права?" - сказал Полянский на постсовете организации в четверг. Текст выступления Полянского есть в распоряжении РИА Новости.
Российский дипломат добавил, что не ожидает ответа на этот вопрос, поскольку, по его словам, западные страны демонстрируют цинизм, двойные стандарты, бесчеловечность и слепую поддержку преступлений Киева.
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