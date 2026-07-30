Протасевич: целью теракта в Польше должны были стать дети Тихановской

"Откуда такая дикая агрессия? Все просто: Дашкевича прижали. Польские власти официально признали его угрозой национальной безопасности и запустили процесс депортации. Оказавшись в капкане, он бросился за помощью к Тихановской и ее структурам. И что вы думаете? Его вежливо послали. Сытая верхушка "политэмиграции", годами обещавшая поддержку своим сторонникам, на деле просто умыла руки", - рассказал Протасевич.