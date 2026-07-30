Протасевич: целью теракта в Польше должны были стать дети Тихановской

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белоруссия предупредила Польшу о подготовке теракта на ее территории.
- По заявлению Романа Протасевича, объектом теракта должны были стать несовершеннолетние дети Светланы Тихановской.
- Планировал теракт белорусский оппозиционер, экс-журналист Денис Дашкевич, который, по словам Протасевича, получил отказ в поддержке от Тихановской и ее структур.
МИНСК, 30 июл - РИА Новости. Объектом теракта в Польше, о котором Минск предупредил Варшаву, должны были стать дети оппозиционерки Светланы Тихановской, заявил считавшийся оппозиционером сотрудник белорусской разведки Роман Протасевич.
Белоруссия ранее передала Польше информацию о подготовке теракта на ее территории. В белорусском МИД отмечали, что, по имеющимся сведениям, женщина, чьи несовершеннолетние дети должны были стать главной целью планируемого преступления, возглавляет одно из формирований, признанных в Белоруссии экстремистскими.
"Оказывается, объектом атаки должны были стать несовершеннолетние дети Светланы Тихановской", - говорится в публикации в основанном Протасевичем Telegram-канале.
По его словам, планировал это белорусский оппозиционер, экс-журналист Денис Дашкевич.
"Откуда такая дикая агрессия? Все просто: Дашкевича прижали. Польские власти официально признали его угрозой национальной безопасности и запустили процесс депортации. Оказавшись в капкане, он бросился за помощью к Тихановской и ее структурам. И что вы думаете? Его вежливо послали. Сытая верхушка "политэмиграции", годами обещавшая поддержку своим сторонникам, на деле просто умыла руки", - рассказал Протасевич.