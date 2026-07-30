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"Полный абсурд". В Польше ужаснулись произошедшему на границе с Украиной - РИА Новости, 30.07.2026
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14:56 30.07.2026
"Полный абсурд". В Польше ужаснулись произошедшему на границе с Украиной

Важеха осудил реакцию польских властей на появление неопознанного объекта в небе

© REUTERS / Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.plЭкстренные службы недалеко от места падения неизвестного летающего объекта в Польше
Экстренные службы недалеко от места падения неизвестного летающего объекта в Польше - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl
Экстренные службы недалеко от места падения неизвестного летающего объекта в Польше
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польский журналист Лукаш Важеха считает включение сирен в Польше во время обнаружения неопознанного объекта в воздушном пространстве политическим ходом, направленным на разжигание паники.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Реакция Варшавы на обнаружение неопознанного объекта в воздушном пространстве республики вызывает сомнения, считает польский журналист Лукаш Важеха.
"Я считаю включение сирен в Польше чисто политическим ходом, призванным разжигать панику и косвенно навязывать позитивное отношение к Украине. Никто не знает, что это такое и как нужно действовать. Запуск сирен — это полный абсурд", — написал он в соцсети X.
Экстренные службы недалеко от места падения неизвестного летающего объекта в Польше - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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По словам журналиста, польские власти добиваются создания "необоснованного настроения ужаса".
В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около десяти метров. Воздушная тревога продолжалась 13 минут.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в стране якобы "российской ракеты", даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.
Польские власти уже пытались обвинить Москву во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года. Позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная военнослужащими ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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В миреПольшаУкраинаВаршаваДональд ТускВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
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