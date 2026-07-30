Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польский журналист Лукаш Важеха считает включение сирен в Польше во время обнаружения неопознанного объекта в воздушном пространстве политическим ходом, направленным на разжигание паники.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Реакция Варшавы на обнаружение неопознанного объекта в воздушном пространстве республики вызывает сомнения, считает польский журналист Лукаш Важеха.
По словам журналиста, польские власти добиваются создания "необоснованного настроения ужаса".
В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около десяти метров. Воздушная тревога продолжалась 13 минут.
Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в стране якобы "российской ракеты", даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.
Польские власти уже пытались обвинить Москву во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года. Позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная военнослужащими ВСУ.