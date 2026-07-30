Экстренные службы недалеко от места падения неизвестного летающего объекта в Польше

Экстренные службы недалеко от места падения неизвестного летающего объекта в Польше

© REUTERS / Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl Экстренные службы недалеко от места падения неизвестного летающего объекта в Польше

"Полный абсурд". В Польше ужаснулись произошедшему на границе с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Польский журналист Лукаш Важеха считает включение сирен в Польше во время обнаружения неопознанного объекта в воздушном пространстве политическим ходом, направленным на разжигание паники.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Реакция Варшавы на обнаружение неопознанного объекта в воздушном пространстве республики вызывает сомнения, считает польский журналист Лукаш Важеха.

"Я считаю включение сирен в Польше чисто политическим ходом, призванным разжигать панику и косвенно навязывать позитивное отношение к Украине . Никто не знает, что это такое и как нужно действовать. Запуск сирен — это полный абсурд", — написал он в соцсети X

По словам журналиста, польские власти добиваются создания "необоснованного настроения ужаса".

В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около десяти метров. Воздушная тревога продолжалась 13 минут.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в стране якобы "российской ракеты", даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.