Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Польше не выявили угроз на месте падения неизвестного летающего объекта.
- Ведется расследование с привлечением пиротехников, полиции, военных и специалистов.
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Угроз не выявлено на месте падения неизвестного летающего объекта в Польше, сообщил журналистам пресс-секретарь окружной прокуратуры Люблина Марчин Козак.
В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около 10 метров.
"Место было определено, ограждено от посторонних. Место проверено пиротехническими и радиологическими службами. Оно безопасно", - сказал Козак.
По его словам, в настоящее время на месте ведется расследование с привлечением пиротехников, полиции, военных и специалистов.
Козак уточнил, что до настоящего времени идентифицировать упавший летательный аппарат не удалось.
В ноябре 2022 года в селе Пшеводово Люблинского воеводства, примерно в 5 километрах от границы с Украиной, произошёл взрыв на территории зерносушильного комплекса. Погибли двое граждан Польши. Позже выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.