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В Польше не выявили угроз на месте падения неизвестного летающего объекта - РИА Новости, 30.07.2026
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11:23 30.07.2026

В Польше не выявили угроз на месте падения неизвестного летающего объекта

© REUTERS / Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.plЭкстренные службы недалеко от места падения неизвестного летающего объекта в Польше
Экстренные службы недалеко от места падения неизвестного летающего объекта в Польше - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© REUTERS / Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl
Экстренные службы недалеко от места падения неизвестного летающего объекта в Польше
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Польше не выявили угроз на месте падения неизвестного летающего объекта.
  • Ведется расследование с привлечением пиротехников, полиции, военных и специалистов.
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Угроз не выявлено на месте падения неизвестного летающего объекта в Польше, сообщил журналистам пресс-секретарь окружной прокуратуры Люблина Марчин Козак.
В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около 10 метров.
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"Место было определено, ограждено от посторонних. Место проверено пиротехническими и радиологическими службами. Оно безопасно", - сказал Козак.
По его словам, в настоящее время на месте ведется расследование с привлечением пиротехников, полиции, военных и специалистов.
Козак уточнил, что до настоящего времени идентифицировать упавший летательный аппарат не удалось.
В ноябре 2022 года в селе Пшеводово Люблинского воеводства, примерно в 5 километрах от границы с Украиной, произошёл взрыв на территории зерносушильного комплекса. Погибли двое граждан Польши. Позже выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.
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