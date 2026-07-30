Экстренные службы недалеко от места падения неизвестного летающего объекта в Польше

Экстренные службы недалеко от места падения неизвестного летающего объекта в Польше

© REUTERS / Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl Экстренные службы недалеко от места падения неизвестного летающего объекта в Польше

Краткий пересказ от РИА ИИ В Польше не выявили угроз на месте падения неизвестного летающего объекта.

Ведется расследование с привлечением пиротехников, полиции, военных и специалистов.

ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Угроз не выявлено на месте падения неизвестного летающего объекта в Польше, сообщил журналистам пресс-секретарь окружной прокуратуры Люблина Марчин Козак.

В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около 10 метров.

"Место было определено, ограждено от посторонних. Место проверено пиротехническими и радиологическими службами. Оно безопасно", - сказал Козак.

По его словам, в настоящее время на месте ведется расследование с привлечением пиротехников, полиции, военных и специалистов.

Козак уточнил, что до настоящего времени идентифицировать упавший летательный аппарат не удалось.