Польские военные сообщили об обнаружении летающего объекта

Краткий пересказ от РИА ИИ В польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся в западном направлении.

Объект исчез из поля видимости радиолокационных систем, после чего вертолет Ми-24 обнаружил вероятное место его падения в Люблинском воеводстве.

На место происшествия направлены поисково-спасательная группа и соответствующие службы для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Польские военные сообщили об обнаружении неидентифицированного летающего объекта в своем воздушном пространстве и обнаружении вероятного места его падения.

Ранее польская полиция сообщила о сильном взрыве и обнаруженной воронке в Люблинском воеводстве

"В 3.40 (4.40) в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся в западном направлении. Для его идентификации и перехвата в район был направлен дежурный истребител ь F- 16", - говорится в сообщении Оперативного командования видов вооруженных сил республики.

По словам военных, в 3.46 (4.46 мск), объект "исчез из поля видимости радиолокационных систем".

В район места обнаружения объекта был направлен вертолет Ми-24.

"Экипаж вертолета обнаружил вероятное место падения объекта в незаселенной местности в Люблинском воеводстве", - говорится в сообщении.

На место были направлены поисково-спасательная группа и соответствующие службы. На месте происшествия проводятся оперативно-розыскные мероприятия.