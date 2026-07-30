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Польские военные сообщили об обнаружении летающего объекта - РИА Новости, 30.07.2026
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08:45 30.07.2026
Польские военные сообщили об обнаружении летающего объекта

В Польше заявили об обнаружении летающего объекта и вероятного места его падения

© AP Photo / Mindaugas KulbisПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Польские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся в западном направлении.
  • Объект исчез из поля видимости радиолокационных систем, после чего вертолет Ми-24 обнаружил вероятное место его падения в Люблинском воеводстве.
  • На место происшествия направлены поисково-спасательная группа и соответствующие службы для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
ВАРШАВА, 30 июл – РИА Новости. Польские военные сообщили об обнаружении неидентифицированного летающего объекта в своем воздушном пространстве и обнаружении вероятного места его падения.
Ранее польская полиция сообщила о сильном взрыве и обнаруженной воронке в Люблинском воеводстве.
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"В 3.40 (4.40) в польском воздушном пространстве был обнаружен неопознанный объект, движущийся в западном направлении. Для его идентификации и перехвата в район был направлен дежурный истребитель F-16", - говорится в сообщении Оперативного командования видов вооруженных сил республики.
По словам военных, в 3.46 (4.46 мск), объект "исчез из поля видимости радиолокационных систем".
В район места обнаружения объекта был направлен вертолет Ми-24.
"Экипаж вертолета обнаружил вероятное место падения объекта в незаселенной местности в Люблинском воеводстве", - говорится в сообщении.
На место были направлены поисково-спасательная группа и соответствующие службы. На месте происшествия проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
В ноябре 2022 года в селе Пшеводово Люблинского воеводства, примерно в 5 километрах от границы с Украиной, произошёл взрыв на территории зерносушильного комплекса. Погибли двое граждан Польши. Позже выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.
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