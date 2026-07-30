В Польше пришли в ужас из-за выходки Зеленского на встрече с Туском

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Зеленский во время визита в Польшу проигнорировал встречу с президентом страны Каролем Навроцким, заявил экс-посол Польши на Украине Ян Пекло.
- Согласно официальной процедуре, разговор должен был состояться между главами государств, отметил дипломат.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в Польшу нарушил дипломатический протокол, проигнорировав встречу с президентом страны Каролем Навроцким, заявил экс-посол Польши на Украине Ян Пекло в интервью изданию Fakt.
"Если Зеленский встретился с президентом (Дональдом. — Прим. ред.) Трампом, затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром (Дональдом. — Прим. ред.) Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так", — пояснил дипломат в беседе с изданием.
Пекло отметил, что согласно официальной процедуре, разговор должен был состояться между главами государств, а глава киевского режима не мог не знать, что Туск не занимает этот пост.
"Однако это какая-то странная ситуация, когда, то, что президент Трамп сказал Зеленскому, должен знать только премьер-министр Туск. Что-то здесь нечисто", — резюмировал экс-посол.
Вчера глава киевского режима, прибыв в Польшу на фоне участившихся случаев нападения на граждан Украины в стране, встретился с Туском для обсуждения их безопасности.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация.