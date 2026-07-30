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В Польше пришли в ужас из-за выходки Зеленского на встрече с Туском - РИА Новости, 30.07.2026
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02:08 30.07.2026 (обновлено: 09:04 30.07.2026)
В Польше пришли в ужас из-за выходки Зеленского на встрече с Туском

Fakt: визит Зеленского в Польшу обернулся нарушением дипломатического протокола

© AP Photo / Czarek Sokolowski Владимир Зеленский и Дональд Туск
Владимир Зеленский и Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский и Дональд Туск . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский во время визита в Польшу проигнорировал встречу с президентом страны Каролем Навроцким, заявил экс-посол Польши на Украине Ян Пекло.
  • Согласно официальной процедуре, разговор должен был состояться между главами государств, отметил дипломат.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский во время визита в Польшу нарушил дипломатический протокол, проигнорировав встречу с президентом страны Каролем Навроцким, заявил экс-посол Польши на Украине Ян Пекло в интервью изданию Fakt.
"Если Зеленский встретился с президентом (Дональдом. — Прим. ред.) Трампом, затем полетел в Польшу и поговорил с премьер-министром (Дональдом. — Прим. ред.) Туском, но не встретился с президентом Навроцким, то с точки зрения дипломатического протокола что-то не так", — пояснил дипломат в беседе с изданием.
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Пекло отметил, что согласно официальной процедуре, разговор должен был состояться между главами государств, а глава киевского режима не мог не знать, что Туск не занимает этот пост.
"Однако это какая-то странная ситуация, когда, то, что президент Трамп сказал Зеленскому, должен знать только премьер-министр Туск. Что-то здесь нечисто", — резюмировал экс-посол.
Вчера глава киевского режима, прибыв в Польшу на фоне участившихся случаев нападения на граждан Украины в стране, встретился с Туском для обсуждения их безопасности.
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Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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В миреПольшаУкраинаВаршаваВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийЯн ПеклоВооруженные силы УкраиныВолынская резня
 
 
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