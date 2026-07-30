Насилие над выходцами с Украины на польских улицах становится массовым. После присвоения Зеленским подразделению ВСУ имени УПА* и начала возведения им в Киеве пантеона "героев Украины" из Мельника, Бандеры и других организаторов геноцида поляков бьют украинцев уже по всей Польше. Польские власти играют на публику, демонстрируя глубокую озабоченность и недовольство происходящим, притом что на самом деле взрыв антиукраинских настроений в народе им выгоден.

За один день, бывает, приходит по нескольку сообщений о нападениях на украинцев. Во Вроцлаве парня и девушку избили за то, что они пытались качать права в очереди к кассе по-украински. В другом городе прораб на стройке бросился с кулаками на заробитчанина призывного возраста, явно скрывающегося в Польше от мобилизации и облав ТЦК в родной Жмеринке. Больше всего прораба взбесило то, что ухилянт вздумал с ним пререкаться на мове. "До войска, курва! Путин ждет тебя!"

Смена общественных настроений в Польше случилась стремительно, словно переключили тумблер. Четыре года назад поляки массово донатили на ВСУ, шли воевать в Донбасс добровольцами, передавали Киеву старое советское оружие в режиме нон-стоп и доказывали себе и другим, что Польша в меру своих скромных возможностей помогает Украине больше всех в мире. Восхищение Зеленским было безграничным, режим гостеприимства к беженцам — бесконечным. Республику заполонили сотни тысяч выходцев с Украины.

Теперь все изменилось. Донатов на ВСУ с дивизиями "имени героев УПА*" от поляков нет и не может быть. Немногие выжившие в Донбассе польские нацики теперь скорее пойдут воевать не за украинцев, а с украинцами. Про помощь Украине и поставки оружия давно сказано, что всю помощь, какую могла оказать, Варшава оказала, а все оружие, какое могла поставить, поставила. Даже давно согласованную передачу ВСУ истребителей МиГ-29 в последний момент отменили, дав понять, что эти самолеты просят болгары, а они как союзники полякам дороже.

Отношение к Украине и украинцам ухудшилось у большинства поляков, а в отношении к Зеленскому оказался один шаг от любви до ненависти. Три четверти жителей Польши сегодня относятся к Зеленскому плохо и очень плохо. А "гостеприимство к беженцам" сегодня можно воочию наблюдать в потоке новостей с польских улиц. За полгода количество столкновений на межэтнической почве в Польше выросло на треть, а в последнее время такие инциденты случаются ежедневно.

Польские власти, во многом обеспечившие "перепрошивку" общественного мнения, пока реагируют на происходящее избирательно. Консервативные элиты хранят молчание — знак согласия. Либеральные винят во всплеске насилия консерваторов, а также, естественно, Россию. Видимо, именно Россия вынуждает Зеленского героизировать Бандеру с Шухевичем, "жертв путинской агрессии" собачиться в очередях с поляками, как они умеют, а поляков — этих "жертв" бить.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что "каждый, кто избивает украинок на улицах, поддерживает самое худшее представление о Польше и поддерживает бандеровцев". Заявление для польского уха звучит абсурдно, потому что для многих поляков украинцы и бандеровцы — слова-синонимы. Во всяком случае, теперь.

Тем показательнее, что даже для безусловного лидера польского либерального лагеря бандеровцы — это ругательство и оскорбление, ведь поддержке бандеровщины не может быть никаких оправданий. И в этом главный смысл социологической трансформации среди поляков.

Дело в том, что Киев все эти годы ведет свою незаметную маленькую войну на историческом фронте, в которой противником выступает не только Россия, но и, например, Польша. Суть когнитивной спецоперации — привить западному общественному мнению мысль, что украинцы — это вечные безвинные жертвы имперской агрессии, оккупации и колонизации и им на этом основании все должны. Как черным в США. Или евреям в Германии.

Причем шло имперское зло не только с азиатского востока, но и с европейского запада. Была большая империя — Россия. И малая империя — Польша. Которая тоже веками порабощала, закабаляла и притесняла. И Польша тоже теперь Украине и украинцам должна век свой платить и каяться.

Эту идею последовательно продвигает разветвленная украинская агентура на Западе. Многочисленные лоббистские конторы, PR- и GR-агентства, прикормленные мелкие политики и лидеры мнений в Европе и США. И конечно, интеллектуальная верхушка диаспоры во главе с украинской профессурой в Канаде (потомками беглых бандеровцев). Их рассуждения начинаются тем, что Волынская резня была взаимной: не только украинцы резали поляков, но и поляки украинцев. А заканчиваются тем, что боевики УПА* освобождали свою землю и вообще только оборонялись. Защищались от польских младенцев, когда убивали их в колыбельках.

Несколько лет назад у Киева было реальное окно возможностей навязать свой нарратив Польше. Тогда поляки в очередях целовали бы украинцам ботинки, как американцы — соплеменникам Джорджа Флойда, и воевали бы за них и вместо них с москалями. И многие на Западе были бы очень рады, что на чересчур борзую, самостоятельную и растущую Польшу удалось накинуть такой хомут.

Стратегическое решение не забыть и не простить Волынскую резню было принято властями Польши, чтобы не дать загнать себя в эту ловушку.