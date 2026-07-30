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На Урале подросток на мопеде погиб в ДТП - РИА Новости, 30.07.2026
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22:29 30.07.2026
На Урале подросток на мопеде погиб в ДТП

В Свердловской области подросток на мопеде погиб при столкновении с автомобилем

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Слободо-Туринском районе Свердловской области произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля Lada Priora.
  • В результате аварии погиб несовершеннолетний водитель мопеда.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Подросток на мопеде погиб при столкновении с легковым автомобилем в Слободо-Туринском районе Свердловской области, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
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"По предварительным данным, 30 июля 2026 года на 50-м километре автодороги "Байкалово — Туринская Слобода — Туринск" в Слободо-Туринском районе <...> водитель мопеда при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП несовершеннолетний водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По факту ДТП назначено расследование, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства произошедшего.
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