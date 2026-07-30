На Урале подросток на мопеде погиб в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Слободо-Туринском районе Свердловской области произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля Lada Priora.
- В результате аварии погиб несовершеннолетний водитель мопеда.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Подросток на мопеде погиб при столкновении с легковым автомобилем в Слободо-Туринском районе Свердловской области, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
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"По предварительным данным, 30 июля 2026 года на 50-м километре автодороги "Байкалово — Туринская Слобода — Туринск" в Слободо-Туринском районе <...> водитель мопеда при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП несовершеннолетний водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По факту ДТП назначено расследование, сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства произошедшего.