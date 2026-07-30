На Урале подросток на мопеде погиб в ДТП

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"По предварительным данным, 30 июля 2026 года на 50-м километре автодороги "Байкалово — Туринская Слобода — Туринск" в Слободо-Туринском районе <...> водитель мопеда при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП несовершеннолетний водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.