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В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погиб подросток - РИА Новости, 30.07.2026
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13:23 30.07.2026
В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погиб подросток

В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погиб 14-летний подросток

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Подмосковье в деревне Островцы в городском округе Люберцы произошло ДТП с участием легкового автомобиля Changan и припаркованного грузовика.
  • В результате аварии погибли 14-летний водитель и 21-летний пассажир легкового автомобиля, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено в Подмосковье после столкновения легковушки с грузовиком, в котором погиб 14-летний водитель и 21-летний пассажир, сообщили в областном главке СК РФ.
По данным следствия, в деревне Островцы в городском округе Люберцы подросток за рулем автомобиля Changan не справился с управлением и съехал на левую обочину, врезавшись в припаркованный грузовик. Водитель и пассажир легковушки скончались.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка и 21-летнего молодого человека в результате дорожно-транспортного происшествия (статья 264 УК РФ)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
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