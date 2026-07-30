В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погиб подросток

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено в Подмосковье после столкновения легковушки с грузовиком, в котором погиб 14-летний водитель и 21-летний пассажир, сообщили в областном главке СК РФ.