В Подмосковье завели дело после ДТП, в котором погиб подросток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Подмосковье в деревне Островцы в городском округе Люберцы произошло ДТП с участием легкового автомобиля Changan и припаркованного грузовика.
- В результате аварии погибли 14-летний водитель и 21-летний пассажир легкового автомобиля, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ПДД возбуждено в Подмосковье после столкновения легковушки с грузовиком, в котором погиб 14-летний водитель и 21-летний пассажир, сообщили в областном главке СК РФ.
По данным следствия, в деревне Островцы в городском округе Люберцы подросток за рулем автомобиля Changan не справился с управлением и съехал на левую обочину, врезавшись в припаркованный грузовик. Водитель и пассажир легковушки скончались.