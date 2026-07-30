Двенадцать почтовых отделений отремонтируют в Хабаровском крае в 2026 году

ХАБАРОВСК, 30 июл - РИА Новости. Двенадцать почтовых отделений отремонтируют в Хабаровском крае в 2026 году, 4 из них уже сдали, сообщает губернатор региона Дмитрий Демешин.

"В этом году отремонтируем 12 почтовых отделений, из которых уже четыре сдали – в Ильинке, Котиково, Отрадном и в поселке Уктур", - написал Демешин на платформе "Макс".

Губернатор отметил, что несмотря на переход к отправке информации через цифровые каналы, традиционная почта никуда не исчезает – жители продолжают ей пользоваться, а особенно это важно для старшего поколения.

"Поэтому расширяем работу по ремонту почтовых отделений – география программы охватывает почти весь край. Так, накануне сдали единственное почтовое отделение в Ильинке Хабаровского района", – сообщил глава региона.