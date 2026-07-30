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Двенадцать почтовых отделений отремонтируют в Хабаровском крае в 2026 году - РИА Новости, 30.07.2026
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:49 30.07.2026
Двенадцать почтовых отделений отремонтируют в Хабаровском крае в 2026 году

Демешин: в Хабаровском крае уже сдали 4 отремонтированных почтовых отделений

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяДмитрий Демешин
Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Дмитрий Демешин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 30 июл - РИА Новости. Двенадцать почтовых отделений отремонтируют в Хабаровском крае в 2026 году, 4 из них уже сдали, сообщает губернатор региона Дмитрий Демешин.
"В этом году отремонтируем 12 почтовых отделений, из которых уже четыре сдали – в Ильинке, Котиково, Отрадном и в поселке Уктур", - написал Демешин на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что несмотря на переход к отправке информации через цифровые каналы, традиционная почта никуда не исчезает – жители продолжают ей пользоваться, а особенно это важно для старшего поколения.
"Поэтому расширяем работу по ремонту почтовых отделений – география программы охватывает почти весь край. Так, накануне сдали единственное почтовое отделение в Ильинке Хабаровского района", – сообщил глава региона.
Отмечается, что в почтовом отделении полностью заменили окна, полы, двери, коммуникации, сменили интерьер на более современный, отремонтировали потолки и стены. Такие же работы проведут и в других отделениях.
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Хабаровский крайДмитрий ДемешинХабаровск
 
 
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