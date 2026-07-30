Онлайн-платформа "Планета" обеспечила доступность международных платежей

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Росэксимбанк подводит итоги работы платформы "Планета" за первое полугодие 2026 года: международные расчеты становятся доступнее и безопаснее, отмечает кредитная организация.
"Росэксимбанк (входит в Группу Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ) подводит итоги работы онлайн-платформы "Планета" – маркетплейса альтернативных способов международных расчетов, за первое полугодие 2026 года. За отчетный период платформа продемонстрировала высокий спрос среди российского бизнеса и укрепила свои позиции как надежный инструмент для международных расчетов в условиях трансформации глобальной финансовой системы", - сообщает банк.
"Планета" объединяет более 20 валют и проверенные платежные решения в единую инфраструктуру, автоматически подбирая оптимальный канал расчетов для любого региона мира с учетом надежности и юридической прозрачности.
Ключевое преимущество платформы – безопасность: все сделки проводятся в режиме "безопасная сделка" и под контролем регуляторов, что исключает финансовые риски для участников ВЭД. Общение контрагентов организовано в защищенном контуре платформы, а вся необходимая документация проходит через автоматизированную систему электронного документооборота.
Особый интерес у экспортеров вызвала агентская модель расчетов с Китаем – один из наиболее востребованных сервисов платформы. Она предлагает полное комплаенс-сопровождение сделок, переводы в юанях по курсу Банка России, отсутствие ограничений по суммам и номенклатуре товаров, а главное – надежную защиту от "зависших" платежей. Особенно важно, что платформа успешно работает со сложными регионами – Латинской Америкой, Африкой, странами Азии.
Скорость проведения платежей составляет от одного дня, а высокая степень автоматизации делает операции максимально оперативными.
"В условиях трансформации международных расчетов важно предоставить бизнесу современные, прозрачные и понятные механизмы. "Планета" является одним из них. Платформа автоматизирует документооборот, гарантирует прозрачность для регуляторов, ускоряет процессы и обеспечивает бесперебойные расчеты", – отметил председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский.
Платформа доступна банкам, платежным агентам и всем участникам внешнеэкономической деятельности. Росэксимбанк продолжает расширять доступ к "Планете" и развивать ее функциональные возможности, чтобы сделать международные расчеты для российских компаний быстрее, выгоднее и эффективнее.
Узнать больше о возможностях платформы и начать работать с "Планетой" можно на официальном сайте Росэксимбанка и на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД").
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и Школа экспорта РЭЦ.