Онлайн-платформа "Планета" обеспечила доступность международных платежей

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Росэксимбанк подводит итоги работы платформы "Планета" за первое полугодие 2026 года: международные расчеты становятся доступнее и безопаснее, отмечает кредитная организация.

"Росэксимбанк (входит в Группу Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ) подводит итоги работы онлайн-платформы "Планета" – маркетплейса альтернативных способов международных расчетов, за первое полугодие 2026 года. За отчетный период платформа продемонстрировала высокий спрос среди российского бизнеса и укрепила свои позиции как надежный инструмент для международных расчетов в условиях трансформации глобальной финансовой системы", - сообщает банк.

"Планета" объединяет более 20 валют и проверенные платежные решения в единую инфраструктуру, автоматически подбирая оптимальный канал расчетов для любого региона мира с учетом надежности и юридической прозрачности.

Ключевое преимущество платформы – безопасность: все сделки проводятся в режиме "безопасная сделка" и под контролем регуляторов, что исключает финансовые риски для участников ВЭД. Общение контрагентов организовано в защищенном контуре платформы, а вся необходимая документация проходит через автоматизированную систему электронного документооборота.

Особый интерес у экспортеров вызвала агентская модель расчетов с Китаем – один из наиболее востребованных сервисов платформы. Она предлагает полное комплаенс-сопровождение сделок, переводы в юанях по курсу Банка России, отсутствие ограничений по суммам и номенклатуре товаров, а главное – надежную защиту от "зависших" платежей. Особенно важно, что платформа успешно работает со сложными регионами – Латинской Америкой, Африкой, странами Азии.

Скорость проведения платежей составляет от одного дня, а высокая степень автоматизации делает операции максимально оперативными.

"В условиях трансформации международных расчетов важно предоставить бизнесу современные, прозрачные и понятные механизмы. "Планета" является одним из них. Платформа автоматизирует документооборот, гарантирует прозрачность для регуляторов, ускоряет процессы и обеспечивает бесперебойные расчеты", – отметил председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский.

Платформа доступна банкам, платежным агентам и всем участникам внешнеэкономической деятельности. Росэксимбанк продолжает расширять доступ к "Планете" и развивать ее функциональные возможности, чтобы сделать международные расчеты для российских компаний быстрее, выгоднее и эффективнее.

Узнать больше о возможностях платформы и начать работать с "Планетой" можно на официальном сайте Росэксимбанка и на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД").