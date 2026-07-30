СМИ: США подготовили план двухнедельной воздушной операции против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ Адмирал Брэд Купер подготовил план жесткой воздушной кампании против Ирана, которая может продлиться до двух недель.

Трамп рассматривает варианты от интенсивных авиаударов до более ограниченной атаки в ответ на приписываемый Тегерану ракетный удар.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил президента о критической нехватке ракет для ПВО, что создает серьезные риски для безопасности Штатов.

ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер подготовил план воздушной кампании против ИРИ , пишет газета Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер подготовил план воздушной кампании против, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

« "Купер подготовил вариант проведения против Ирана жесткой воздушной кампании, которая может продлиться до двух недель", —говорится в статье.

По данным источников, Трамп рассматривает интенсивные авиаудары для уничтожения ракетного потенциала Ирана или более ограниченную атаку с расчетом на дипломатию.

Предполагается, что такие шаги станут ответом на недавний ракетный удар, который Вашингтон приписывает Тегерану.

При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждает президента о критической нехватке ракет для ПВО. По его оценке, истощение арсеналов на Ближнем Востоке создает серьезные риски для национальной безопасности Штатов.

Как пишет газета, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече с Трампом и главой Пентагона Питом Хегсетом на этой неделе обсуждал возможные варианты совместных действий в случае возобновления полномасштабной военной кампании против Ирана.

В среду глава Белого дома пообещал нанести мощные удары по ИРИ в ответ на атаку дрона неизвестного происхождения на принадлежащий США танкер с СПГ в египетском порту Дамиетта.