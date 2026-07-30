Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США подготовили план двухнедельной воздушной операции против Ирана - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 30.07.2026 (обновлено: 03:16 30.07.2026)
СМИ: США подготовили план двухнедельной воздушной операции против Ирана

WSJ: глава CENTCOM подготовил план двухнедельной воздушной операции против Ирана

© AP Photo / Julio CortezФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адмирал Брэд Купер подготовил план жесткой воздушной кампании против Ирана, которая может продлиться до двух недель.
  • Трамп рассматривает варианты от интенсивных авиаударов до более ограниченной атаки в ответ на приписываемый Тегерану ракетный удар.
  • Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил президента о критической нехватке ракет для ПВО, что создает серьезные риски для безопасности Штатов.
ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер подготовил план воздушной кампании против ИРИ, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«

"Купер подготовил вариант проведения против Ирана жесткой воздушной кампании, которая может продлиться до двух недель", —говорится в статье.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Трамп пообещал отметелить Иран за удары по авиабазе США в Иордании
29 июля, 16:28
По данным источников, Трамп рассматривает интенсивные авиаудары для уничтожения ракетного потенциала Ирана или более ограниченную атаку с расчетом на дипломатию.
Предполагается, что такие шаги станут ответом на недавний ракетный удар, который Вашингтон приписывает Тегерану.
При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждает президента о критической нехватке ракет для ПВО. По его оценке, истощение арсеналов на Ближнем Востоке создает серьезные риски для национальной безопасности Штатов.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Иран отверг предложение Омана по Ормузскому проливу
29 июля, 09:07
Как пишет газета, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече с Трампом и главой Пентагона Питом Хегсетом на этой неделе обсуждал возможные варианты совместных действий в случае возобновления полномасштабной военной кампании против Ирана.
В среду глава Белого дома пообещал нанести мощные удары по ИРИ в ответ на атаку дрона неизвестного происхождения на принадлежащий США танкер с СПГ в египетском порту Дамиетта.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Трамп хочет получить полномочия по введению вторичных пошлин против Ирана
29 июля, 23:39
 
В миреСШАИранДональд ТрампМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала