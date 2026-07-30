СМИ: США подготовили план двухнедельной воздушной операции против Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Адмирал Брэд Купер подготовил план жесткой воздушной кампании против Ирана, которая может продлиться до двух недель.
- Трамп рассматривает варианты от интенсивных авиаударов до более ограниченной атаки в ответ на приписываемый Тегерану ракетный удар.
- Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупредил президента о критической нехватке ракет для ПВО, что создает серьезные риски для безопасности Штатов.
ВАШИНГТОН, 30 июл — РИА Новости. Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер подготовил план воздушной кампании против ИРИ, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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"Купер подготовил вариант проведения против Ирана жесткой воздушной кампании, которая может продлиться до двух недель", —говорится в статье.
По данным источников, Трамп рассматривает интенсивные авиаудары для уничтожения ракетного потенциала Ирана или более ограниченную атаку с расчетом на дипломатию.
Предполагается, что такие шаги станут ответом на недавний ракетный удар, который Вашингтон приписывает Тегерану.
При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждает президента о критической нехватке ракет для ПВО. По его оценке, истощение арсеналов на Ближнем Востоке создает серьезные риски для национальной безопасности Штатов.
Иран отверг предложение Омана по Ормузскому проливу
29 июля, 09:07
Как пишет газета, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече с Трампом и главой Пентагона Питом Хегсетом на этой неделе обсуждал возможные варианты совместных действий в случае возобновления полномасштабной военной кампании против Ирана.
В среду глава Белого дома пообещал нанести мощные удары по ИРИ в ответ на атаку дрона неизвестного происхождения на принадлежащий США танкер с СПГ в египетском порту Дамиетта.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.