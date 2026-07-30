В Перми полностью восстановили электроснабжение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В правобережной части Перми зафиксировано нарушение в основной сети, из-за чего несколько участков Дзержинского района остались без электроэнергии.
- Энергетики "Россети Урал" полностью восстановили электроснабжение.
ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Завершены восстановительные работы после отключения электричества в нескольких микрорайонах в Перми, сообщает пресс-служба филиала компании "Россети Урал".
В четверг днем в компании сообщили о зафиксированном нарушении в основной сети в правобережной части Перми. В результате без электроэнергии оказались жители некоторых участков Дзержинского района: микрорайоны Железнодорожный, Пролетарский и Окулова.
"Энергетики "Россети Урал" полностью восстановили электроснабжение ранее обесточенных жителей в Перми", - говорит в сообщении.