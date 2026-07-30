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В Перми полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 30.07.2026
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22:48 30.07.2026
В Перми полностью восстановили электроснабжение

В Перми полностью восстановили электроснабжение после отключения света

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В правобережной части Перми зафиксировано нарушение в основной сети, из-за чего несколько участков Дзержинского района остались без электроэнергии.
  • Энергетики "Россети Урал" полностью восстановили электроснабжение.
ПЕРМЬ, 30 июл - РИА Новости. Завершены восстановительные работы после отключения электричества в нескольких микрорайонах в Перми, сообщает пресс-служба филиала компании "Россети Урал".
В четверг днем в компании сообщили о зафиксированном нарушении в основной сети в правобережной части Перми. В результате без электроэнергии оказались жители некоторых участков Дзержинского района: микрорайоны Железнодорожный, Пролетарский и Окулова.
"Энергетики "Россети Урал" полностью восстановили электроснабжение ранее обесточенных жителей в Перми", - говорит в сообщении.
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ПроисшествияПермьДзержинский районЖелезнодорожный
 
 
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