Краткий пересказ от РИА ИИ Если на счет поступили чужие деньги, их нельзя тратить, обналичивать или переводить самостоятельно.

Необходимо проверить поступление в банковском приложении и сразу обратиться в свой банк для официального возврата средств.

Если человек уже перевел или обналичил деньги по просьбе неизвестных, нужно как можно быстрее обратиться в банк и полицию, сохранив переписку или ее скриншоты, номера телефонов и сведения об операциях.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Банковские переводы от незнакомых людей нельзя тратить, обналичивать или переводить самостоятельно, необходимо обращаться в службу поддержки банка для официального возврата средств, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

"Если на счет неожиданно поступили чужие деньги, не нужно их тратить, снимать или самостоятельно пересылать по реквизитам, которые прислал неизвестный. Следует проверить поступление в банковском приложении и сразу обратиться в свой банк. Такой возврат денежных средств должен проходить только через официальную процедуру банка", - сказал Шейкин.

Сенатор отметил, что иногда после зачисления денег отправитель связывается с получателем и просит срочно вернуть сумму — нередко на другую карту или по новым реквизитам. Так человека могут попытаться включить в цепочку по выводу похищенных средств, подчеркнул политик.