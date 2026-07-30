Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, что делать при поступлении переводов от незнакомцев - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:25 30.07.2026 (обновлено: 09:21 30.07.2026)
В Совфеде рассказали, что делать при поступлении переводов от незнакомцев

Шейкин: при поступлении переводов от незнакомцев нужно обратиться в банк

© Shutterstock/FOTODOM / Garun .PrdtПроверка оповещений на телефоне
Проверка оповещений на телефоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Garun .Prdt
Проверка оповещений на телефоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Если на счет поступили чужие деньги, их нельзя тратить, обналичивать или переводить самостоятельно.
  • Необходимо проверить поступление в банковском приложении и сразу обратиться в свой банк для официального возврата средств.
  • Если человек уже перевел или обналичил деньги по просьбе неизвестных, нужно как можно быстрее обратиться в банк и полицию, сохранив переписку или ее скриншоты, номера телефонов и сведения об операциях.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Банковские переводы от незнакомых людей нельзя тратить, обналичивать или переводить самостоятельно, необходимо обращаться в службу поддержки банка для официального возврата средств, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
"Если на счет неожиданно поступили чужие деньги, не нужно их тратить, снимать или самостоятельно пересылать по реквизитам, которые прислал неизвестный. Следует проверить поступление в банковском приложении и сразу обратиться в свой банк. Такой возврат денежных средств должен проходить только через официальную процедуру банка", - сказал Шейкин.
Сенатор отметил, что иногда после зачисления денег отправитель связывается с получателем и просит срочно вернуть сумму — нередко на другую карту или по новым реквизитам. Так человека могут попытаться включить в цепочку по выводу похищенных средств, подчеркнул политик.
"Может быть и такой сценарий, где отправитель не выходит на связь. В этом случае порядок действий остается тем же: не распоряжаться поступившей суммой и сообщить о ней банку. Если же человек уже перевел или обналичил деньги по просьбе неизвестных, необходимо как можно быстрее обратиться в банк и полицию, сохранив переписку или ее скриншоты, номера телефонов и сведения об операциях", - резюмировал Шейкин.
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Раскрыт риск для обеих сторон при переводах с карты на карту
14 июля, 03:18
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала