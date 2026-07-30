Тетя подозреваемого в похищении россиян в Паттайе рассказала о его семье

Краткий пересказ от РИА ИИ Один из главных подозреваемых в исчезновении двоих россиян в Паттайе, брат и сестра Назимовы, — Тхану Кэттхонг (он же Понг).

По словам тети подозреваемого, в детстве Тхану подвергался насилию со стороны отца и теперь сам проявляет жестокость.

Последний раз тетя видела Понга 27 июля, когда он приехал к ней чинить электропроводку, а затем срочно уехал в Чантхабури после звонка на мобильный телефон.

БАНГКОК, 30 июл - РИА Новости. Один из главных подозреваемых в причастности к исчезновению двоих россиян в Паттайе, брата и сестры Назимовых, Тхану Кэттхонг (он же Понг) перенес в детстве насилие со стороны отца и теперь сам проявляет жестокость, рассказала его тетя Рат.

« "Он бывает жестоким, потому что в детстве его отец обливал водой и прижигал электричеством, наказывал так. Он вообще сыновей не любил, любил только дочерей. Да, прямо электрическим током бил, провода подносил. Что я вам врать стану, что ли? Спросите соседей, все соседи это помнят", - сказала она в интервью тайскому телеканалу WorkPoint 23.

Последний раз она видела Понга 27 июля, в день, когда полицейские штурмовали дом его предполагаемого соучастника Тхонга, однако не обнаружили там ни одного из двоих подозреваемых. Понг в тот день приехал к тете чинить электропроводку.

« "Около семи вечера (15.00 мск) ему позвонили на мобильный телефон, и он вдруг засобирался. Поеду, говорит, в Чантхабури срочно, это жена звонила, сказала, что ребенок заболел. Ну, не знаю, жена она ему или не жена – но сказал, жена, и что ребенок заболел. И уехал", - рассказала родственница подозреваемого.

Как сообщала РИА Новости лидер группы российских волонтеров, которые участвуют в розыске пропавших, Светлана Шерстобоева, в прошлом Понг дважды арестовывался за незаконное владение огнестрельным оружием и один раз – по подозрению в похищении несовершеннолетнего.

Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ночью с 25 на 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра (08.00 мск) по местному времени 26 июля. Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке , пришло смс-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (срочно, чрезвычайно). Затем брат и сестра пропали со связи. Позже полицейские нашли запись видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу.

В среду утром полиция полиция обнаружила закопанный полуразобранный мотоцикл пропавших россиян в лесу в 200 метрах от автотрассы на юге Паттайи.