Рейтинг@Mail.ru
Тетя подозреваемого в похищении россиян в Паттайе рассказала о его семье - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 30.07.2026
Тетя подозреваемого в похищении россиян в Паттайе рассказала о его семье

Тетя подозреваемого в похищении россиян в Паттайе рассказала о его жестокости

© Chon Buri policeПолиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне
Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Chon Buri police
Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из главных подозреваемых в исчезновении двоих россиян в Паттайе, брат и сестра Назимовы, — Тхану Кэттхонг (он же Понг).
  • По словам тети подозреваемого, в детстве Тхану подвергался насилию со стороны отца и теперь сам проявляет жестокость.
  • Последний раз тетя видела Понга 27 июля, когда он приехал к ней чинить электропроводку, а затем срочно уехал в Чантхабури после звонка на мобильный телефон.
БАНГКОК, 30 июл - РИА Новости. Один из главных подозреваемых в причастности к исчезновению двоих россиян в Паттайе, брата и сестры Назимовых, Тхану Кэттхонг (он же Понг) перенес в детстве насилие со стороны отца и теперь сам проявляет жестокость, рассказала его тетя Рат.
«

"Он бывает жестоким, потому что в детстве его отец обливал водой и прижигал электричеством, наказывал так. Он вообще сыновей не любил, любил только дочерей. Да, прямо электрическим током бил, провода подносил. Что я вам врать стану, что ли? Спросите соседей, все соседи это помнят", - сказала она в интервью тайскому телеканалу WorkPoint 23.

Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
В Таиланде нашли мотоцикл пропавших россиян
29 июля, 13:15
Последний раз она видела Понга 27 июля, в день, когда полицейские штурмовали дом его предполагаемого соучастника Тхонга, однако не обнаружили там ни одного из двоих подозреваемых. Понг в тот день приехал к тете чинить электропроводку.
«
"Около семи вечера (15.00 мск) ему позвонили на мобильный телефон, и он вдруг засобирался. Поеду, говорит, в Чантхабури срочно, это жена звонила, сказала, что ребенок заболел. Ну, не знаю, жена она ему или не жена – но сказал, жена, и что ребенок заболел. И уехал", - рассказала родственница подозреваемого.
Как сообщала РИА Новости лидер группы российских волонтеров, которые участвуют в розыске пропавших, Светлана Шерстобоева, в прошлом Понг дважды арестовывался за незаконное владение огнестрельным оружием и один раз – по подозрению в похищении несовершеннолетнего.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ночью с 25 на 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра (08.00 мск) по местному времени 26 июля. Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло смс-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (срочно, чрезвычайно). Затем брат и сестра пропали со связи. Позже полицейские нашли запись видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу.
В среду утром полиция полиция обнаружила закопанный полуразобранный мотоцикл пропавших россиян в лесу в 200 метрах от автотрассы на юге Паттайи.
В Паттайе идет масштабная поисковая операция по розыску пропавших, в которой задействованы более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
Посольство в Бангкоке рассказало о поисках пропавших в Паттайе россиян
29 июля, 15:33
 
В миреПаттайяБангкокТаиланд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала